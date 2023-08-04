米價｜印度禁部份食米出口　黃家和憂國際性恐慌下泰越米坐地起價

印度上月起禁止部份種類白米出口，影響全球食米供應。註冊食米進口商、餐飲聯業協會會長黃家和今日（4日）在電台節目表示，已觀察到現國際性恐慌，又指現時泰國及越南香米高達500美金（約3,900港元）一噸，憂外地囤積食米下，短期內泰越會「坐地起價」，零售層面或10月會反映相關上漲，估計屆時米價或飆30%以上。



香港米行商會理事長陳建年則表示，印度禁止出口的白米非港人主食香米，須等待至年底香米收成後才可確認米價，又指進口商有至少一個月米存量，籲市民毋須囤積食米，「印度白米停出口對香港香米係冇問題。」



有食米進口商表示，港人平日在超市購買香米，而非印度出口的白米。（資料圖片／歐嘉樂攝）

米行商會陳建年稱價格上落仍處正常波幅

香港米行商會理事長陳建年表示，本港進口印度米的數量稀少，連政府亦沒有提供相關數據，只主要供應予少數民族食用。他又引述數據指，去年泰國白米只佔2.5%，越南白米則為2.3%，其餘大部份為泰國與越南較優質的香米。「印度白米停出口對香港香米係冇問題。」

陳建年續指，近月白米進口價已升至每噸過百美金，但由於本港的進口量少，影響並不大。至於港人主食的香米，則需要等待至年底收成，才可確認米價，雖然目前每噸香米亦升40美金，但他強調「平時買賣都有上落，40蚊係一個好正常嘅波幅。」

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至於路透社傳出的泰國及越南米出口商重新談判銷售合約，陳建年表示，香港在新冠疫情期間每年只消耗30萬噸香米，而該合約規模達50萬噸，本港進口商相比下只屬小合約。

進口商有約一個月存貨 籲市民人毋須囤積食米

陳建年亦強調，政府已儲備15日食用量的存貨，進口商亦有約一個月存貨，加上泰國及越南的供應正常，呼籲市民不必擔心。但他認為餐廳需承受經營成本，「要加返啲價錢無可厚非。」

黃家和：零售層面加幅將於10月反映

註冊食米進口商、餐飲聯業協會會長黃家和表示，已觀察到國際性恐慌。他解釋，印度白米佔全球供應40%，惟當地自2015年起耕作地不斷減少，由約4,300萬公頃減至不足4,000萬，以致外國囤積食米，帶來的影響為全球性。

黃家和又指，現時泰國及越南香米已高達500美金一噸，他擔心若外國繼續大量收購及囤積食米，泰越短期內將出現「坐地起價」。他認為印度禁白米出口必定影響餐飲業，預料零售層面將於10月反映，米價可能在某日突然飆升，估計先由10至15%升幅開始，若禁出口政策再延長，則再升30%以上。