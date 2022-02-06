通脹｜加價潮　樂事薯片半年狂加22%　刀嘜花生油同期加價近9%

疫情已踏進兩周年，其連鎖效應早已蔓延至物流運輸業。百物騰貴，去年香港麥當勞曾一度宣布，因船期延誤而暫停供應脆香雞翼；中秋應節水果的價格亦較往年急升；更有商會透露罐頭的成本價大增，指「如果唔係國家補貼，你根本係買唔到罐頭，豆豉鯪魚？我諗你50蚊都買唔到。」

事實上，本港食品價格是否處於如此嚴峻的情況呢？《香港01》記者分別於2020年8月至今年2月，多次到本港百佳及惠康旗下超市對比價格，分別是百佳系（百佳、Taste、Fusion）、惠康系（惠康、3hreesixty、Marketplace by Jason），抽取其中35件日常貨品，包括主食、家居清潔用品、零食及飲品，共3大類別作比較，發現直接或間接加價的貨品的確佔最多，更有部分貨品兩年內加幅達雙位數。



（虎年通脹專題系列．二）



相關閱讀︰通脹｜一哥焗豬飯廿年價倍翻 新冠為何沒造成沙士時的賤物鬥窮人

38%貨品減少折扣優惠或加價

對比疫情爆發初期，超市貨品的平均價格變化，主要可分為3部分。除了佔約26%的貨品價格不變外，約有20%貨品透過直接減價或折扣優惠等方式，較以往便宜。惟約有38%貨品減少折扣優惠，價格變相較以往增加，當中甚至有個別貨品的單價被抬高，再推出優惠價買兩件的折扣，但最後的價格對比以往不變。

75%清潔用品減少折扣優惠

但是，各類別的貨品所呈現的變化亦帶有不同，例如主食類方面，直接減價或折扣優惠佔約63%，直接加價及減少優惠僅佔17%；至於零食及飲品類分布則較為平均，減價及折扣優惠佔約31%、直接加價及減少優惠佔約49%。而清潔用品類，則以減少優惠佔最多，分別約75%，其餘25%全為增加折扣優惠。

樂事薯片加價︰惠康系超市加25%

樂事原味薯片184.2克的售價，於最近兩年價格反覆。去年10月，惠康系超市的售價，由2020年高峰的28.5元1包，跌至近兩年最低價的20元。不過直至今年1月，樂事薯片的售價迅速攀升，單售價加至25元，增幅達25%。雖然超市亦推出42元兩包優惠，即1包售21元，但仍較加價前的20元高。

至於百佳系近年的最低價，則為去年7月的21.9元，最新今年1月的售價為25.9元，增福達18%。同樣地，超市亦推出45元兩包優惠，即1包售22.5元，但仍較加價前的21.9元高。至於位於港景匯的Fusion分店，加幅比同系超市（百佳、Taste）更高，單售加至26.9元、買兩包售48元，售價相差約6.7%。

刀嘜花生油︰加容量兼加價 一年貴9%

刀嘜純正花生油900毫升3瓶裝，在惠康系及百佳系超市的價格近乎相同，僅相差約0.1元至1元。該產品由2020年8月至今錄得11%升幅，不過與一般的漸進式加價不同，採取「加送禮品」的方式加價。

刀嘜純正花生油（900毫升）於2020年8月售89.9元，後於2021年2月加價至91.9元，同時加送300毫升；其後在7月加價至98元，並續送300毫升；最後10月再度加價至100元，但並無任何贈品。在同一容量比較下，刀嘜花生油在近一年來加價8.8%。

長城牌午餐肉加價︰「多買多平」後取消優惠

長城牌午餐肉198克亦出現類似的加價方式，在惠康系及百佳超市系的價格相同。該產品由2020年8月至今錄得22%升幅，採取「買得愈多愈平」的方式加價。

長城牌午餐肉於2020年8月售13.9元，後於2021年2月加價至17元，惟兩罐售27.8元（即1罐為原先價格的13.9元）；其後7月再調整價格，單罐售17元、兩罐售30元（即1罐售15元）；直至10月更新價格為單罐售17元、3罐售38元（即1罐售約12.7元）；最後至今年1月，取消「多買多平」的優惠，定價為1罐17元。

百佳及惠康系超市同一貨品 價格相差最多25%

此外，同一款貨品在惠康及百佳系超市的價格亦有差別，其中果汁先生的蘋果汁1公升膠樽裝，惠康系超市於2021年7月，由18.9元加價至22元，惟百佳系超市並無加價，保持18.9元至今，兩者價格相差約16%。同樣情況亦有朝日啤酒（Asahi）6罐裝，以今年1月的價格為例，惠康系超市售65元，而百佳系則售55.9元，兩者亦相差約16%。

2022年1月17日，位於圓方的惠康系3hreesixty, 一罐豆豉鯪魚售價為20元。（雲嘉晉攝）

反之，百佳系超市亦有貨品，相比惠康系的價格高，例如甘竹牌豆豉鯪魚227克，百佳系由2020年8月起，售26.8元1罐、49.8元2罐（即1罐24.9元），該價格維持近半年，其後於去年10月定價為24.9元。至於惠康系的價格則不升反降，2020年8月至2021年2月為23.9元，其後於2021年7月減至20元，並維持至今，兩者相差約25%。