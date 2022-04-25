通脹｜疫情戰爭干擾食品供應　食用油首季貴10%　入口商料再加10%

俄烏戰爭持續引發連鎖效應，加上新冠病毒疫情，長期不穩定的供應鏈再遭到打擊，衝擊本港物價已節節上升，「開門七件事」之一的食用油，首季已悄悄加價一成，有超市更是本月突加6.7%至9.2%，有糧油入口商預期全年最多增兩成。



烏克蘭為農業出口大國，業界憂慮戰爭將導致全球食材價格再度飈升，加上在美國加息的陰影籠罩下，食肆不排除下半年加價逾一成。惟有酒樓不願將成本轉嫁至食客，估計將損失約5%利潤。



俄烏戰爭連鎖效應影響食用油供應

疫情爆發至今，因船運及空運不定，物流運輸的成本大增，以致食用品、家電等必需品的價格持續攀升。烏克蘭與俄羅斯交戰後情況更為惡化，英國近日便有多間連鎖超市，限制顧客每次最多可購買食用油二至三瓶。

壞消息不斷，世界最大棕櫚油生產國印尼亦於上周公布，將暫停出口棕櫚油及其原材料，以遏制國內食用油供應短缺及價格飈升，或將進一步衝擊全球食用油的價格，繼而影響食品供應。

糧油入口商︰有賴內地食品供應遏止物價急升

糧油入口商通泰行負責人李豐年表示，本港家庭主要的食用油為花生油、菜花籽油等；食肆則使用更廉價的植物油；至於棕櫚油則常見於工業用途，認為並不影響本港食用油的供應。

由於船期不穩須加大訂單量，以維持供應穩定，存倉貨物的成本隨之增加；同時第五波疫情下，大量送貨司機確診，以及來貨價上升，最終引致食用油的價格，從年初至今的升幅達一成，並預期全年最多增兩成。

李認為，本港食品供應充足，有賴內地於背後支持，遏止物價的上升幅度。然而外地則依賴他國供應，例如能源、食品等，當疫情或戰事發生時，則影響物價穩定。

近內地係我哋優勢，全中國14億人，漏啲畀我哋已經頂得住。 通泰行負責人李豐年

消委會「網上價格一覽通」截圖。

粟米油一個月升幅達6.7%

根據消委會「網上價格一覽通」，食用油的升幅明顯，例如對比「獅球嘜粟米油900毫升」一個月內的價格，惠康Market Place by Jasons由90元升至96元；百佳則由92.9元升至95.9元，升幅最高達6.7%。若以該升幅推斷，恐怕不足半年升幅已超過兩成。

若比較過去一個月超市最低價的87.9元及最高價的96元，升幅更達9.2%。

▼4月21日 旺角人流明顯回升▼



+ 8

黃家和料食肆下半年加價逾一成

餐飲聯業協會會長黃家和表示，現時食品的供應鏈已不穩。他指烏克蘭為農產品大國，為歐洲食品的應地，例如食用油、奶類等。他透露，已有產品遭受俄烏戰爭影響，包括經烏克蘭植物油製造的淡奶，相信戰爭將繼續影響本港部份食品的供應。

除此以外，他亦憂慮美國加息，為全球帶來翻天覆地的影響，指90年代末美國量化寬鬆措施實施，便導致豬肉價格翻升兩倍；同時物流費用、人民幣兌換港幣匯率上升等因素，可預料下半年食品價格持續攀升。他估計，下半年食肆將加價逾一成，以彌補第五波疫情及成本上升的損失。

倫敦大酒樓︰唔加價已經係減價

不過亦有食肆暫時未有加價的計劃，倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，酒樓較常用花生油及菜籽油，由於其凝固的溫度較低，適用於煎炸食品。當中一斤花生油，由年初至今已升約一成至22元。但他不願將成本轉嫁至食客，估計將損失約5%利潤，「呢個時候加價百上加斤，減價又無能無力，唔加價已經係減咗價。」

▼4月14日 旺角倫敦大酒樓午市情況▼

