通脹｜葵廣「芒椰奶」逐年加價仍平過10蚊　老闆：一加價客就走晒

在疫情下，飲食業經營越見困難，食材成本因為物流鏈斷裂而變得非常波動，而禁堂食令生效亦令生意受損，就連首創芒果撈產品享譽成名的許留山去年11月底結業，

不過，在這個環境下，一直被認為毛利甚高的糖水舖又如何經營呢？《香港01》記者向售價超低的外賣果汁店及連鎖式糖水店「滿記甜品」了解疫下經營之道。不論本身售賣十元以內的果汁飲品、還是30多40元一碗糖水，均難以加價。



葵涌廣場三樓的果汁店以平價果汁招徠，最有名的產品是由4元起，加價至現10元的「芒椰」系列飲品，老闆承認參考「許留山」而研發，對許留山結業感可惜，低價出售飲品是因同場競爭下做法「因為咁幾忙都唔敢請人」才能維持，問他會否因來貨貴而加價，他慨歎，「我每秒都想加價」。另外，「滿記甜品」發言人少有的分享，近年要追上潮流創作新產品，老闆親手保持品質、加上選址精準才以「健康經營」。



（虎年通脹專題系列．三）



一向以平價小食的葵涌廣場，三樓的果汁店同樣以出售平價果汁店鋪，最有名的產品是只售數元的「芒椰奶西」，老闆張先生說，其父親參考許留山的製作方法研制「芒椰」系列飲品，一賣就20年。（梁煥敏攝）

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虎年通脹專題系列．二｜加價潮 樂事薯片半年狂加22% 刀嘜花生油同期加價近9%全港最後一間許留山於去年11月底悄悄結業，許留山的「芒椰奶」從此成為港人集體回憶，不少人均到可惜。一向以平價小食受青睞的葵涌廣場，三樓的果汁舖同樣以出售平價果汁店舖，最有名的產品是只售數元的「芒椰」系列飲品，老闆張先生說，其父親參考許留山的製作方法研制「芒椰」系列飲品，一賣就20年，多年來受不少學生、街坊所愛。採訪當日，商場人流不算多，但不少人經果都會購買一杯果汁，短短5分鐘購出數杯算是不錯。

許留山最終難逃結業命運，張先生亦表示，果汁店又經歷過高峰，現在又處於低點。「早幾年好境，真係做唔切，只係『「芒椰」系列飲品』每1都賣到500杯，賣唔到一定數量，用呢個價就死得啦！」了不少葵芳街坊亦知道，開店至今日，「芒椰」系列飲品及部分飲品，價格由本來的3元4元，到現時仍能做到「10蚊有找」。

葵涌廣場三樓的果汁店，最著名的「芒椰奶西」由本來的4元、5元，近年因租金及來貨價上漲，已增至10元一杯，而店內價格最低的果汁，仍可以8元購得。（梁煥敏攝）

張慨歎，材料貴但競爭大，經營本身已艱難，要請人幫手擔心會「做唔住」。他說：「賣開好難話停就停，我每日都有諗過想加價，但對面有舖『打對台』一加價客就走晒。今年生果價一箱比一箱貴，我地賣呢個價根本追唔上。」張又說，最高峰時期單單是同款熱賣飲品可出售500杯，但現時人時多時少，數量只有當時的一半，即200多杯。

張指現時加價至10元為迫不得已，他解釋，疫情下，各地的水果來貨不穩定，價格又時高時低，經營困難。「芒果、西瓜每箱都唔同錢，今日加20蚊一箱，聽日又話多10蚊，點加得多？」另外，疫情下商場人流太浮動，一冷清一時多人，「尋日放學時間烏蠅時飛過都聽到，我地簿利多銷好難做，有時一買得以往一半數量。」

他提到，多年來亦有多個對手加入競爭，大多中途離場，至今年仍有一所果汁店經營，公平競爭，由於只售4元至6元不等，吸引不少區內學生幫襯。

張慨歎，材料貴但競爭大，經營本身已艱難，絕對難以招聘幫手會「做唔住」，「賣開好難話停就停，我每日都有諗過想加價，但對面有鋪『打對台』一加價客就走晒。（梁煥敏攝）

市面不少果汁店、飲品店，每一杯的價格最少為20元，惟葵涌廣場的果汁舖仍可「10蚊有找」。張解釋：「你見我地忙都只係呢幾個人做，幾忙都唔加人手，我只係拎最基本人工，維持到開支先可以呢個價，東南亞水果再加價，我就好難維持。」問到價格會否維持10元以下時，張笑言，「人哋（對手）加我哋就加，我聽日已想加價，但應無可能不維持啦！」

開業26年的「滿記甜品」現時仍有11所分店，是本港較有規模的糖水店，所有分店同為五個老闆經營， 發言人分享其心得時說，能夠維持多年平穩經營，主要是幾個老闆低調做事及有目標相同。（張浩維攝）

糖水並非主食，市道的好與壞有機會影響銷情，有人選擇多年來專注一所店薄利多銷，另外亦有傳統連鎖糖水店仍維持中央處理食品的經營模式。開業26年的「滿記甜品」現時仍有11所分店，是本港較有規模的糖水舖，所有分店同為五個老闆經營， 發言人分享其心得時說，能夠維持多年平穩經營，主要是幾個老闆低調做事及有目標相同，大部分時間留在背後研制甜品及保持品質，另外，分店選擇於無類似相同的糖水店，較少競爭亦可能是成功之道。

滿記甜品發言人說，經營糖水店最大挑戰，是保持品質、維持租金、人手及食材成本，發言人說，幾位老闆會輪流到中央工場了解糖水品質，「日日都要睇實煮得點，好似出名既湯丸、芝麻糊，好多時一眼就睇到火候同足唔足料，唔得就要掉。」（張浩維攝）

經營糖水舖最大挑戰，是保持品質、維持租金、人手及食材成本。發言人說，幾位老闆會輪流到中央工場了解糖水品質，「日日都要睇實煮得點，好似出名嘅湯丸、芝麻糊，好多時一眼就睇到火候同足唔足料，唔得就要掉。」又會間中到店內查問客人意見，怕味道有變。「佢地知道有熟客來，就一定會問意見。」

早前的紫薯甜品、近年芋圓糖水大行其道，滿記亦有加入「戰場」，發言人笑言「都要跟上潮流而行，無新嘢食餐牌好悶…」但了解不少客人在意的，是本身的傳統糖水的品質，會否跟多年前西貢店有所下降，另外，甜水店選址無競爭對手的商場或地鋪，是經營多年的模式。

以滿記為例，根據2016年的價目標，單單是紅豆沙，當日是21元，2021年底則加至27元，大約每年加一元，其他類型糖水大致相似。（張浩維攝）

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然而，不論是外賣的糖水飲品舖、或是設座住的有規模糖水舖，近年因成本等原因，加價的幅度似乎非常相同，以滿記為例，根據2016年的價目標，單單是紅豆沙，當日是21元，2021年底則加至27元，大約每年加一元，其他類型糖水大致相似，而外賣店的最便宜飲品，亦由當時的6元，上漲至現時的10元，接近一年加一元，不論是小店還是連鎖店，價格上漲的的升幅亦為差不多。