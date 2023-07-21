中醫涉以驅鬼為名非禮　事主母為辯方作供　指女兒自稱胸痛下體痕

中醫師涉嫌驅鬼為名，非禮16歲少女X及其同學Y，兩女均提及X母也曾脫光衣服讓被告檢查，X更稱中醫曾指示她用手指插其母肛門以將鬼轉移。X母今(21日)以辯方證人身份作供，指被告不曾進行「驅鬼儀式」，又指是女兒X堅持要被告看病，她遂哀求被告為X診症，又指女兒同意治療，更說：「都係為身體好。」指女兒在診療期間，自己提及有胸痛及陰道痕癢等問題，又指被告並沒有觸碰過事主Y。



被告周國強（65歲），被控6項猥褻侵犯及一項虛假藉口促致他人非法性行為罪，指其於2021年2月至7月間6度犯案。

被告周國強否認非禮及用虛假藉口促致性行為等6罪，在區域法院受審。

經朋友介紹認識被告

X母今以辯方證人身份作供，她於2007年經朋友介紹認識被告，被告曾幫她調理身體一段時間。2015年，X母在街上遇到被告，並表示發現X有脊椎側彎，被告稱脊椎側彎無法醫治，建議X多做運動。

X母哀求被告醫治X

至2021年3月，X母再在街上遇到被告，她指X身體出現問題，經常「扽親」，更會哭訴尾骨疼痛，希望被告能幫X醫治。被告聞言表示已退休，X母則指X除了被告不想找其他人看病，又不斷哀求被告，被告最終答應。

指X自稱有胸痛

X母續指，被告於4月6日到其家診症，先是講解檢查程序，確認X和X母是否同意。X表示同意並稱：「我都想身體好。」X隨即又稱胸痛，被告聞言指之後可以教她們進行自我檢查以查看胸部有否硬塊。

被告用塗蘆薈手指插入X肛門

被告之後叫X脫去除胸圍外的衣物，但又稱若X不介意可脫去所有衣物，X則決定脫去所有衣物後趴在床上。被告檢查其脊骨的狀況後，叫X向牆側臥，用塗有蘆薈的手指伸入X的肛門，查看X的尾骨有沒有移位。檢查完成後，被告用手在X胸部打圈由內而外按壓，向X母示範如何進行胸部自我檢查。

檢查完胸X又稱陰道痕癢

被告示範如何為胸部自我檢查過後，X又指她的陰道感痕癢，叫被告幫她檢查一下。被告立即表示他是男醫生，所以「唔會掂你」，若X不介意可張開大腿，叫X母揭開X的陰唇讓被告看看。被告最後離開前，指日後會為被告針灸調理身體，X指只要能讓身體好就可以，又稱「針灸唔及紋身痛」。

被告沒有觸碰過事主Y

至於事主Y，Y母和被告曾在X母介紹下見面，傾談Y的身體狀況，最後兩人同意由被告教導X母如何幫Y使用艾灸。及至4月28日，被告上門為X針灸後，X母有就艾盒的使用請教被告，期間被告從未觸碰過Y。

案件編號：DCCC 761/2022