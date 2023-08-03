政府下月招聘AO等6公務員職位　綜合試國安法測試12月增外地試場

撰文：余心美
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政府今日（3日）宣布，9月將有6個公務員學位職位展開招聘，包括政務主任、二級行政主任、二級助理勞工事務主任、二級助理貿易主任、二級管理參議主任及二級運輸主任。將在2024或2025年大學畢業的學生，亦可申請上述職位。
申請人必須具備「綜合招聘考試」及《基本法及香港國安法》測試的合格成績。政府同時公布，該兩項考試及測試，將於明日（4日）起接受報名，以期在10月在本港，以及12月在全球8個城市舉行。

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政府將於下月展開新一輪招聘政務主任、二級行政主任、二級助理勞工事務主任、二級助理貿易主任、二級管理參議主任及二級運輸主任的工作。

由今年起，上述職位的投考資格將擴展至現正修讀大學學士學‍位或同等學歷，並將在2024或2025年畢業的大學學士學‍位或同等學歷學生，公務員招‍聘考試的安‍排已作出相應調整，可讓他們申請上述職位及或報考是次綜合試及《基‍本法及國安法》測試。6個職位的申請者必須具備以下成績，方符合相關的入職條件：

（1）綜合招聘考試兩張語文試卷（中文運用和英文運用）的二級或獲接納為等同的成績，詳情載於公務員事務局 網頁；
（2）綜合招聘考試能力傾向測試的及格成績；及
（3）《基本法及香港國安法》測試（學位或專業程度職系）的及格成‍績。

綜合試及《基本法及國安法》測試　8月4至17日接受申請

政府提醒有意應徵的人士，如尚未具備所需成績，應報考是次綜‍合試的相關試卷及《基本法及國安法》測試，並取得所需成‍績，方會獲考慮聘用。有關考試及測試舉行地點和日期詳情如下：

綜合試及《基本法及香港國安法》測試舉行日期和地點詳情。（政府新聞處）

政府同時宣布，新一輪綜合試及《基本法及國安法》測試（學位╱專業程度職系），將於明日（4日）起接受報名，截止報名為本月17日下午5時。

考試10月本港舉行　再於12月在8城市舉行

公務員事務局發言人提醒，有意在短期內投考學位或專業程度公務員職位的人士，必須具備有效的綜合招聘考試成績，考試暫定於10月7日舉行

為方便在香港以外地區升學或居住的考生，綜合試及《基本法及國安法》測試（學位╱專業程度職系），暫定於今年12月2日在8個城市舉行，包括北京、上海、倫敦、三藩市、紐約、多倫多、溫哥華及悉尼

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