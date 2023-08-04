香港公務員小紅書瘋狂貼人工曬命 每月搵X萬！網民羨慕：高我幾倍

香港政府工算是穩定職業的指標，因此常被港人稱作「鐵飯碗」，能在香港打份政府工也是很多大學生、打工仔的終極目標，幾乎年年加人工，出糧又夠準時，所以長年以來職位都爭崩頭！最近，小紅書上更吹起了一股公務員自爆人工的潮流，大家都紛紛貼出出糧紀錄，令不少內地網民留言直指「恨死隔離」！



《IT狗》劇照

香港政府工作一直以來都是眾多求職者垂涎的職業選擇，全因政府提供穩定的薪酬和福利待遇，相較於私營部門的職位，政府工作通常不容易受到經濟波動的影響，具有較高的工作穩定性。員工可以享受到相對穩定的薪金，並獲得全面的醫療保險、退休福利和有薪年假等福利。

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當然，香港政府工的優勢並不限於香港，即使將福利與內地公務員作比較，也是相當具有競爭力。近日，小紅書上突然意外興起了香港公務員自貼出糧紀錄的潮流。紀錄上的一項”THE GOVT OF HK S MONTH PAYS”，後面寫著由一至五萬不等的薪金，一眾公務員雖然未有表明自己的工作或職位，但已經令到不少內地網民感到極之羨慕，紛紛留言「政府工就是好」、「評論區都是什麼行業呀，個個都好高工資」、「這麼高人工？請問做什麼的？」、「高我幾倍」、「好羨慕嗚嗚」。

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據政府統計處公布2023年2-4月《綜合住戶統計調查按季統計報告》，香港就業人士每月收入中位數是2萬港元，公務員的薪金確實具有不錯的競爭力。不過雖然內地網民感到羨慕，但有香港網民將圖片轉發到討論區上熱議，更指出該些自貼人工的公務員雖然擁有3-5萬的薪金，但在香港的高昂物價下，人工只勉強足夠維持生活，如果要供樓、養小孩、供養家人等，其實捉襟見肘，或者根本買唔起樓，未可享受太高的生活品質。

原帖：小紅書