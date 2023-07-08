港府研設藥監機構　孔繁毅冀先有本地生產線　降藥價及減研發時間

醫務衞生局局長盧寵茂早前表示，正考慮設立類似美國食品藥物管理局（FDA）的監管機構，直接審批藥物進入市場。港大內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅今日（8日）在電台節目贊同有關構思，認為香港具有優勢，不論在國際或內地都具有豐富臨床研究經驗，但認爲成立藥物審批機構是最後階段，首先要設立本土生產線：「如果香港本身有生產線，可以一條龍喺實驗室做研究，如果成功研發，可大大縮短應用（到病人身上）時間。」



（資料圖片/廖雁雄攝）

孔繁毅：本港藥物臨床研究具國際認受性

孔繁毅指出，本港在藥物的臨床研究具國際認受性，亦有自行研發的疫苗，期望本港能自設研發藥物的生產線縮短由研發到應用在病人身上的時間，真正做到「一條龍」服務。他又指，現時公立醫院內科病床需求大、醫護人手不足，建議短時間內醫院應從內部調配人手，提高晉升機會，留住人才。

自設生產線縮短研發至應用到病人時間 達真正「一條龍」服務

孔表示，若本港有自行研發和生產的藥物，相信價錢可以更相宜，不用長期依賴內地生產線：「如果完全依賴內地會慢好多，因為好多時都會係分秒必爭。」亦能令全球受惠，變相鼓勵臨床研究員和本港科學家進行藥物研究，亦有助吸引全球科研人才來港。

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孔繁毅：本港新冠疫情逐步回落 瑪麗少於20名病人留醫

孔又指，根據醫管局、瑪麗醫院的數字顯示，現時本港疫情慢慢回落，以瑪麗醫院爲例目前少於20名新冠病人留醫，均是長者、有長期病患或未完成接種的人士，部分出現肺炎或引致其他併發症等嚴重個案。

他續指，日本和南韓跟香港一樣，剛經歷一個新冠疫情小高峰，但北半球大致上已開始回落。至於南半球，新冠疫情同樣回落，但正值冬天仍處於流感高峰。加上市民外遊增加，上呼吸道和傳染病個案亦上升。

他又強調，全球疫情整體回落，最重要是繼續保持個人及手部衛生，建議人多室內地方可考慮戴口罩，相信長者和長期病患者仍有感染風險，呼籲市民要加強個人衛生，尤其是手部清潔，到室內地方要繼續戴口罩。

他提到，隨著外遊及整體人流增加，不同病毒的流轉也加快，多了上呼吸道及傳染病個案，長者及長期病患者外遊仍有風險，建議在外遊期間，在室內人多或公共交通工具戴口罩。他又建議，高危一族在相隔上一次接種新冠疫苗或感染後6個月，接種加強劑，加強保護。