打避孕針變科興疫苗　涉事醫生稱誤認另一病人　醫委會發警告信

《香港01》早前揭發大埔私家醫生許嘉烽在2021年8月打錯針，誤為一名原計劃接種避孕針的女子，接種了科興疫苗，醫委會今日（27日）就事件展開紀律聆訊。



許嘉烽的代表律師表示承認相關控罪，求情時解釋，當時誤將女事主以為是另一名要接種第二針科興的病人，並向涉事病人致歉。代表律師又提到，女事主去年12月已去信醫委會指事情已得到解決，不會再就事件追究。



醫委會在判辭中指出，由於事主已不再追究，加上醫生已採取多項措施改善，認為他已經吸取了教訓，犯下相同或類似違規行為較低，故發出警告信處分。



《香港01》早前率先獨家報道，女事主曉盈（化名）在2021年到私家醫生許嘉烽診所打避孕針，但對方卻錯誤為她注射科興疫苗，事後還打算立即補打避孕針，遭曉盈當場拒絕。曉盈其後出現血壓高、心跳加速及暈眩，並自行召喚救護車到醫院治療。

醫委會今就事件展開聆訊，案情提到事主在2021年8月5日下午五時到大埔子建家庭醫學皮膚診所接種避孕針，進入診症房時已發現許嘉烽已準備好針劑。許嘉烽在接種疫苗前後沒有檢查事主的身份，直至事主打針時看到針筒長度及注射時間都較以往長，隨即向醫生查詢，卻獲回覆接種的是科興疫苗。

事主指自己感到錯愕，並隨即表明自己是打避孕針，醫生聽後隨即檢查醫療文件及藥物並指「哎呀！我打錯針！」事主早前已接種兩劑復必泰疫苗，在再打一針科興後，血壓升高至130mmHg、心跳加速及頭痛。許嘉烽在事發同日已向衞生署報告意外，處方經調查後在同年8月9日轉介醫委會跟進。

醫委會認為醫生有責任確保病人接種正確針劑，許嘉烽在事件中的表現不符註冊醫生的要求。醫委會又指，今次意外本可以避免，斥其在接種疫苗前未有查詢病人名字、沒有向病人打什麼疫苗及沒有向病人解釋接種的疫苗。

許嘉烽的代表律師表示承認相關控罪，並向涉事病人致歉。代表律師求情時指，當日另一名與事主同樣姓黃/王（音譯：Wong）的病人來接種第二針的科興，當時醫生誤以為事主為另一病人，故為其接種第二針科興。

代表律師指，醫生在知道打錯針後，已為事主即時道歉，並有為其檢查身體情況，亦定時聯絡相關病人。他又指，醫生在事發後已即時作出改善措施，如在診症前再三確認病人名字等，亦報讀不同課程進修。

代表律師補充，事主在2022年底向醫委會發郵件指，事情已得到解決，又指許嘉烽是一名負責任醫生，不會再就事件追究，另又在庭上讀出多名醫生的求情信。

醫委會在判辭中指出，醫生有責任確認病人身份，惟由於事主已不再追究，加上醫生已採取多項措施改善，認為其已經吸取了教訓，犯下相同或類似違規行為較低，故僅發出警告信。