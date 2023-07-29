羅淑佩遇黑的大吐苦水：兜路兜哂金鐘收多10蚊　冀車隊制改善服務

的士服務質素長久而來受到不少批評，就連運輸署署長羅淑佩，今日（29日）也在電視節目大吐苦水。她先重提的士司機由灣仔往北角「唔識路」需靠她一一指點，更透露曾遇「黑心的士」事件，稱曾從銅鑼灣坐的士到灣仔，司機誤以為她是遊客，一般經馬師道天橋往會展便到她住所，司機途經整個金鐘、差不多到添馬艦政總附近，才駛回華潤大廈轉回灣仔，最終多收她10元車資：「好明顯兜路，佢一句都冇講，但路線就咁行，我特登冇出聲，想觀察下司機係覺得乘客唔為意情況下有咩行為。」



羅淑佩稱，政府計劃引入新的車隊管理制度，冀有更佳的管理並提供更好的服務，初期希望能組織三、四隊車隊，是否用豪華的士則視乎車隊：「乘客唔介意服務好、靚車比多少少錢，但介意唔係話平……仲要坐得戰戰競競，換來一肚氣。」



運輸署署長羅淑佩。（資料圖片/林靄怡攝）

呻的士司機不熟路、兜路多收車資

運輸署署長羅淑佩今早在HOY TV節目受訪，提到政府正計劃推行新的士車隊制度，以改善業界服務質素及管理制度。她更在節目中大談坐的士的不愉快經歷，指自己常搭的士、尤其星期日早上會在灣仔住所趕時間坐的士到北角，並再度重提曾有一次往北角路上，司機指不常在該區駕駛故不識路，「由東區走廊落渣華道去北角碼頭，個師傅話：『小姐我啱啱做的士司機唔熟路，你話畀我聽點行』，要我逐個路口逐條行車線帶佢行，好彩我識啫，我唔識點算？」

羅淑佩其後又再分享一次「遇黑的」經驗，稱常從銅鑼灣坐的士返回灣仔住所，因該區遊客較多，的士司機或誤認她是遊客，原先車程較簡單，只需經馬師道天橋進入會展即回到其住所，豈料司機經途經整個金鐘、差不多到添馬艦政總附近，才駛回華潤大廈轉回灣仔，最終多收她10元車資：「好明顯兜路，佢一句都冇講，但路線就咁行，我特登冇出聲，想觀察下司機係覺得乘客唔為意情況下有咩行為。」

政府計劃引入新的車隊管理制度，她指希望現有車隊管理可改善，稱有不少人選坐非法網約車，署方加重罰則之餘，業界也應反思網約車盛行的原因，「點解網約車價錢其實貴過的士，但大家仲願意去坐？中間有啲服務落差，希望今次車隊可以處理度呢方面服務落差」。

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擬引入的士車隊制 冀初期有三、四隊試行參與

她舉例稱，疫情三年市民走出復常，大家坐的士時的士卻無電子支付方法，「唔好講內地客，外地客用電話叫的士，其實都習慣係過程中用電子支付，或係車上用信用卡畀錢，我哋可唔可以都咁做？」

羅更指出，一些的士車內環境「坦白講唔太好」，的士司機態度也需要改善，例如司機與車主關注保險問題，有保險業可能有的士在三、四年間12次索償保險費，平均每年三、四次，「難怪保險公司唔提高價錢。」她又說，易通行經驗也令她知道，有些的士車主根本不知點其的士由何人駕駛，只需要有人駕駛，做不到更好的管理。

她希望車隊制有電台平台控制及實時管理，並同意豪華的士有加分，但仍要視乎車隊意願：「乘客唔介意服務好、靚車比多少少錢，但介意唔係話平，要平可以坐公共交通工具，但如果換來係坐得戰戰競競，甚至換來一肚氣，先係市民覺得有問題嘅地方。」她期望初期可有三、四隊車隊參加，將他們的成功經驗反饋予政府，可及時微調車隊，將制度發揚光大。

料年底就立法強制巴士乘客佩戴安全帶

任運輸署署長三年，下月中將轉任房屋局常秘，羅淑佩首次談及感想，稱民生部門每天也是戰戰兢兢的，「我每日起身第一時間睇有冇交通意外，鐵路或巴士班次有冇問題」。她特別提到疫情間同事辛努，包括被批評數次、令市民大排長龍的牌照部，「其實牌照部三年疫情期間只關咗三日，知唔關得時已開返，仲要加班，疫情最嚴重時，有市民問你哋唔係全部在家工作咩，你點解打電話畀我，你一定係呃人……我哋同事心靈受到雙重打擊。」

她又說，每一次不開心的意外，也應抓緊機會改善，例如大涌橋路巴士衝向單車徑後，料年底會提出為強制巴士乘客佩戴安全帶立法等。她稱慶幸在運輸署任職時推出易通行及三隧分流，又冀以數年在該署工作經驗，告之朋友或後輩：「民生部門係辛苦，但肯努力就可以做好多有用嘅事。」