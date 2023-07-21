西灣河塌石屎︱測量師指驗樓多環節拖慢維修　議員倡驗樓恒常化

西灣河筲箕灣道麗灣大廈周三（19日）有簷篷石屎鬆脫剝落，屋宇署指，該大廈是「樓宇更新大行動2.0」計劃下的第一類別樓宇，業主立案法團正自行安排樓宇修葺工程。



有測量師今日（21日）指，目前檢驗樓宇有很多過程都需要等待，政府應加快資助計劃的審批程序，甚至介入。立法會議員江玉歡則認為樓宇檢驗府該恒常化，希望屋宇署與民政及青年局多聯繫，政府部門之間互相協調，協助業主籌組維修工作。



▼7月19日 西灣河大廈外牆簷篷石屎剝落▼



香港測量師學會前會長何鉅業於香港電台節目《千禧年代》表示，剝落位置是露台底部，位處行人路上方，在本港普遍，亦是常見情況，因為露台底部外露，雖然不是直接風吹雨打，但是接觸空氣之下容易老化，鋼筋容易鏽蝕，導致直接剝落，招牌、窗戶、掛衫架亦是高風險位置，更加突顯樓宇老化於天氣變化之下出現的現象。

他指，外牆或接近天台的圍牆位置，裂縫容易於下雨之後因為吸取了水份而出現變化，露台底風險則更高，即使石屎沒有掉下來，但附近位置已經突出，專業人士一看則知悉已等同石屎剝落狀態，一旦分離隨時即跌。此類情況，第一步首先要於行人路頂部設簡單的臨時棚架及安全網，並移除鬆脫的材料以保護行人。

何鉅業指，政府發出的強制驗樓通知，除了包括進行法定檢驗及提交驗樓報告以外，若相關大廈被確定為有維修必要，則需要完成維修工程，方為之遵辦。至於涉事大廈樓齡達58年，2018年已納入「樓宇更新大行動2.0」計劃之中，經過招標、落實工程顧問、完成檢驗等過程橫跨數年。

香港測量師學會前會長何鉅業。（資料圖片／梁鵬威攝）

他說，整個過程有很多環節，包括申請「樓宇更新大行動2.0」、尋找工程顧問以及組織維修，「每個階段等一年半載，其實已經好幾年㗎啦」，導致樓宇維修項目出現延遲，認為業主需要爭取時間解決每個環節，能縮短數個月時間，已經是很好的進展。政府則應加快支援計劃的審批程序，並且儘快跟進業主查詢，甚至介入維修進程，「大家行快一步」。他認為，已屆限期未遵辦、沒有註冊檢驗人員的樓宇，以及有維修風險和曾經發生意外的樓宇，為首要處理的樓宇。

立法會議員江玉歡則指，業主對招標過程不清楚，不知道工程詳情，很多時候會出現拗撬，政府可以提供協助，建議政府考慮於業主大會引入電子投票，擔任中間人角色，發放齊全資料予業主，開放一個月時間予他們投票。她又希望屋宇署與民政及青年局多聯繫，後者做好地方行政，協助業主籌組維修，政府部門之間互相協調，協助大廈進行維修。

立法會議員江玉歡。（資料圖片／林靄怡攝）

此外，她又提及，過去業主收到強制驗樓通知之前沒有心理準備儲定錢，認為檢驗樓宇結構應該要有恒常化機制，令他們有所準備。她指，屋宇署應把目前4000幢收到通知需驗樓但未動工的樓宇分級，根據樓宇的樓齡及危險程序分優次。