初選案｜鄭達鴻指譚文豪主張「去得盡啲」　否決所有議案爭取訴求

民主派初選案今（15日）午續審，鄭達鴻續作供，提到公民黨內曾就換屆選舉辦籌備會議，其中譚文豪稱主張公民黨「與其遲早都俾人夾，不如自己衝出來去得盡啲」，以否決所有議案爭取五大訴求，雖然包括鄭在內的人提出反對，但譚和楊岳橋最終執意舉行記者會，而他當日在記者會的角色只是負責「舉牌」。法官問，譚是否覺得公民黨與其「俾人夾」，倒不如搶先「夾人哋」？鄭解釋，譚當時並非主張「夾翻人哋」，而是認為這樣做「就點都唔會再俾人夾」。



談及公民黨內部如何選出成員參選，鄭提及兩個程序：其一，經過執委會提名通過，再在特別會員大會經黨員投票；其二，當屆立法會議員及余若薇、梁家傑等「元老」，亦可按政治形勢隨時「徵召」黨員參選。雖然鄭於2020年5月底獲特別會員大會通過參選港島區，但鑑於當時他只是一個新人，加上港島區席位對公民黨十分重要，黨內「元老」又十分關注選情，故他曾擔心候選名單會有更改。

被告鄭達鴻(圖)作供時提及，譚文豪主張公民黨「自己衝出來去得盡啲」，以否決所有議案爭取五大訴求，而鄭當時表明反對。(資料圖片)

至於參與初選的原因，鄭指當時有民調顯示，民主派支持者只會支持初選勝出者，考慮到自己是民主黨、公民黨兩大政黨中，唯一非角逐連任的參選人，且取態較溫和，所以必須靠公民黨參加初選才有勝算。法官陳慶偉質疑，庭上證供不曾提及民調，鄭稱他不記得民調何時出現。

譚文豪籌備會議提「去得盡啲」 否決所有政府議案

鄭提到，公民黨曾於2020年3月中，就該年度立法會選舉舉行籌備會議，與會者包括楊岳橋、譚文豪等角逐連任的應屆立法會議員，鄭和林瑞華等潛在候選人都有份出席。當時譚指，坊間有人開始以「否決財政預算案」作為爭取五大訴求的籌碼，「與其遲早都被人夾，不如自己衝出來去得盡啲，用否決所有（政府）議案作為籌碼爭取五大訴求。」庭上眾人聞言發笑，其中林卓廷更是譁然。

法官陳慶偉問，據鄭說法，公民黨當時被人迫至牆角，所以要「反制（counter-offence)」，與其「俾人夾」，倒不如搶先一步「夾人哋」？鄭解釋，當時譚的意思非要「夾翻人哋」，而是「如果企咗呢個位置，就點都唔會再俾人夾。」

指楊岳橋譚文豪一意孤行開記者會

鄭續指，他當時反對譚的說法，並問：「明明我哋嘅支持者係理性中產，有咩理由衝出嚟，去分一塊本土派嘅餅？」他又提到，自己曾在區議會上曾動議擴建東區醫院等，卻在立法會投反對票，實在說不過。林瑞華和代表郭家麒出席的助理都提出反對，但最後楊和譚「一意孤行」決定召開3月25日的記者會。

公民黨在該記者會上，宣布參與民主陣營協調，並會否決政府議案。鄭承認，記者會未獲執委會批准，程序上有問題，不過他仍應楊邀請出席。鄭在會上並無發言，坦言其角色「就係好似相（新聞報道相片）咁舉牌」。

16名被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

16名受審被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

案件編號：HCCC 69/2022

31名已認罪的被告。(詳看下圖)