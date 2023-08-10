單親父巴士女乘客旁解褲手淫　被發現打破車窗跳走　認罪求判感化

單親爸在巴士上坐在一名女乘客身旁時，突然解褲自瀆，被發現後即逃往上層，並以救生鎚打破車窗跳車逃走，被捕後稱：「我會睇心理醫生架啦。」他今（10日）在九龍城法院承認刑事損壞、在公眾地方的猥褻性行為兩罪。辯方律師求情稱，被告與妻已分居並育有一子，被捕至今已兩個月，判監或是最簡單的選項，但被告想有社工跟進，希望能判感化。裁判官把案押後至8月24日判刑，以待為被告索取感化和心理醫生報告，被告期間須繼續還押。



被告陳子傑（23歲），被控於2023年5月17日，在油麻地彌敦道與登打士街交界九巴63X線（屯門往佐敦方向）巴士上，無合法辯解而損壞九巴63X線上層車廂2塊玻璃；並在同日同地裸露其男性生殖器官。

被告陳子傑在九龍城法院認罪。(資料圖片)

女乘客旁解褲手淫

案情指，當日傍晚6時45分，被告在九巴下層坐在一名女乘客身旁，兩人互不相識。被告卻突然解開褲子，然後手淫約3秒，女乘客見狀感害怕並向他人求助。被告試圖向前門逃走但失敗，便衝上巴士上層，用巴士上的搥仔打爛玻璃窗，再從上層跳下逃跑。被告之後在屯門被捕，在警誡下稱因一時性衝動才會打飛機，之後又因害怕被捕才會打爛玻璃逃走，並稱：「我會睇心理醫生架啦。」

患有亞士保加症因未能控制性衝動犯案

辯方求情指，被告已婚，但2022年尾已與妻子分居。兩人育有一歲多大的兒子，原本與被告同住，現交由其母親照顧。被告中三學歷，有亞士保加症，但與此無關，被告因為未能控制性衝動而犯案。

想社工協助望判感化

辯方續指，被告知道自己問題所在，欲找辦法解決，過去亦曾嘗試尋求協助。被告已還押兩月，即使最後被判監，相信亦很快刑滿獲釋，故對其而言監禁或是較簡單的選項，但由於被告希望能得到社工協助，望法庭能判處感化令。

案件編號：KCCC1503/2023