噪音管制｜樓下肉檔錄音播不停　樓上劏房被逼窗長關：怕影響孩子

環保署諮詢文件建議修訂《噪音管制條例》，包括禁止店舖及商販在公眾地方使用揚聲器叫賣。深水埗區常有商戶叫賣，部份商戶會重覆播放同宣傳錄音。有居於這類商戶樓上居民表示樓下叫賣「幾應聲」，在家時經常要關窗隔聲，家中因而變得侷促，習慣經常帶孩子外出，很多時會等商鋪關門才回家。他期望落實禁止商戶用揚聲器叫賣後，住處噪音問題有所改善。



「特價特價上肉20蚊斤」 距約兩米錄70至80分貝音量

深水埗保安道街市外、順寧道與發祥道交界的地舖，有多間商戶以揚聲器叫賣，有人賣「清潔神器」，有人賣曱甴藥，也有豬肉檔不斷播放重覆的錄音：「特價特價上肉20蚊斤」，在距離該豬肉檔約兩米位置量度現場聲量，結果介乎70至80分貝，偶爾會超出80分貝。

一樓劏房戶日間休息時遭樓下叫賣聲打擾

居於豬肉檔樓上的周先生表示，一家四口居於一樓100多呎劏房，直言樓下叫賣聲「幾應聲」，影響一家人休息。周先生指，其工作需要輪班，有時日間休息樓下會傳來叫賣聲，他自言能夠忍受，但會擔心噪音影響兩名分別只有一歲半、及八歲的孩子休息。

長期關窗隔音致家中侷促 經常帶孩子外出「避聲」

他續指，在家時需要長期關窗隔音，令家中比較侷促，所以習慣經常帶孩子外出，很多時會等到樓下商戶關門才回家。他坦言，在搬來住時已知樓下是街市，惟由於該處月租較同區其他劏房便宜一兩千元，所以仍然選擇租住，他嘆道：「出面租唔起。」現時一家四口已輪候公屋逾六年，只望盡快上樓離開現時的居住環境。

他又說，沒留意到政府有意修例禁止商戶用揚聲器叫賣，但認為如果能禁止商戶用揚聲器，也期望噪音問題有改善，不再需要擔心孩子休息受影響。

鄰近攤檔稱附近叫賣聲偶爾致聽不到顧客說話

另一位在該處擺檔多年的蕭太說，有時鄰近攤檔用揚聲器叫賣的聲音會很大，令她跟顧客聽不到對方的說話。不過，她指當部分商戶太嘈，在反映過後，那些商戶通常都會降低聲浪，「大家互相遷就。」

居於區內、經常來保安道街市及鄰近墟市買餸的譚太則提到，以往來買餸，有時不同檔口同時叫賣，行經時也會覺得很嘈吵。她又說，噪音問題早要注視，認為政府後知後覺。但她都同時提到，禁止商戶用揚聲器，對該處居民而言是好事，但對商戶而言，或會因為無法叫賣令生意減少，「對商戶可能就無咁好。」