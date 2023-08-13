「慳電台長」林超英收「負7元」電費單　因新一輪電費補貼6月生效

崇尚環保生活的天文台前台長林超英，以慳電慳水、不用冷氣等著稱。他周六（12日）上載最新一期電費單，6月初至8月初共63日，電費及燃料附加費共372.81元，但最終收到「負7元」電費單，即毋須繳費，他形容「比零還低，有待了解」。拆解電費單顯示，主因是政府電費補貼6月1日起「加碼」，共減省逾300元。



另方面，他特別提到兩年來每天用電量只4度，和太太兩人平均計，即每人每日只用2度電，「大家可以檢視家裏的電費單，看看比這個水平高出多少。」



天文台前台長林超英周六（12日）上載「負7元」電費單。(林超英Facebook圖片）

政府電費補貼減省逾300元

按林超英上載的電費單，由6月7日至8月8日共63日內，他與太太共用電253度。由於低於400度，每度電淨電費只0.87元，即淨電費共計220.11元；連同燃料調整費152.7元，總電費達372.81元。

不過可享節能回扣每度電0.162元及2023年特別節能回扣每度電0.093元，再扣除按金利息7.36元，這筆總共約70元；加上扣減政府電費補貼308.29元，總數可扣減379.81元，減去本期電費372.81元，結果出現「負7元」電費，將於下期電費扣減。

剛收到了電費單，今期電費是負7元，比零還低，有待了解，重點是單內的圖顯示過去兩年用電量維持在每天4度左右的水平，我家兩口子，即是每人每天2度，大家可以檢視家裏的電費單，看看比這個水平高出多少。 天文台前台長林超英

林超英堅持在夏天不開冷氣

林超英：世界動蕩 電費恐怕會再升 大家宜開始慳電

不過，林超英指出，對比兩年前同期電費單，扣減了慳電回扣，發現每度電實際收費由1元升到1.2元，相當於兩成，「世界愈趨動蕩，未來電費恐怕會再升，不講救地球也要講救荷包，大家宜開始慳電莫遲疑。」

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今年下半年每個住宅電力戶口獲政府補貼130元

林超英得以收到「負7元」電費單，關乎新一輪政府電費補貼。由今年6月1日起，當局向每個合資格住宅電力用戶戶口，提供1,000元的電費補貼，首11個月每月注入80元，第12個月注入120元，總數共1,000元。

與此同時，2019年1月起推出的電費紓緩計劃 ，總額共3,000元，當局每月向每個住宅電力用戶戶口注入50元，為期五年，至今年12月屆滿。

因此至本年底，每個住宅電力用戶戶口，都可獲政府電費資助共130元，明年1月起則減少50元。