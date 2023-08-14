印傭零收費｜印尼中介公會：聘用費定義與印方政府不一

印傭零收費政策近日備受關注，印尼移工保護局局長Benny Rhamdani昨日（13日）私人到訪香港，並與外傭見面。印尼勞工中介公會副主席伍斯傑今早（14日）在電台節目指，公會個別成員曾與該官員見面，他本人則未有，又指曾反映希望由印印政府宣布零收費政策的意見，獲對方答應，但未知召開記者會時間。



另外，對於日前勞工及福利局局長孫玉菡與印尼領事館會面，獲澄清指聘用印傭收費架構不變，所指的聘用費（placement fee），其實與印尼移工保護局所指不一，有待澄清。



中介公會成員曾與印尼移工保護局局長見面

印尼勞工中介公會副主席伍斯傑指，知悉印尼移工保護局局長Benny Rhamdani私人到訪香港，並藉此與外傭會面，而公會個別成員曾與其見面，而他本人未有。他指印尼人力資源中心公會主席曾表示，印尼移工保護局一定要行零收費政策，並希望由中介協會代為宣布。不過他指當時公會站在港人立場，表示絕不贊成，但對方稱印方局長一意孤行堅持實行。

被問及為何不由印尼官方出面解釋新政策，他指曾致電局長Benny Rhamdani，反映中介公會希望由印尼移工保護局宣布新政策的意見，局長亦回應指可以，未來亦會到香港召開記者會，但尚未透露具體時間。

伍斯傑指，知悉印尼移工保護局局長Benny Rhamdani私人到訪香港，並藉此與外傭會面，而公會個別成員曾與其見面。（資料圖片／江麗盈攝）

聘用費定義與印尼移工保護局所指不一

對於日前勞工及福利局局長孫玉菡與印尼領事館會面，獲澄清指聘用印傭收費架構不變，所指的聘用費（placement fee），亦即標準僱傭合約第七及第八點，包括傭工來回機票、體檢、保險及由原居第去印尼機場的費用，與印尼移工保護局所指不一。

伍斯傑指聘用外傭收費包括訓練費、招聘費及聘用費（placement fee）三部分，但孫玉菡與印尼領事館所探討的並未言明是否同時包括招聘費及聘用費。對於是否增加收費，他指不希望增加收費，但仍要視乎印尼移工保護勞工局取態。