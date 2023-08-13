印傭零收費｜印移工保護局官員訪港與傭工見面 擬9月與港府會面
撰文：江麗盈
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印傭零收費政策近日備受關注，有傳媒報道，印尼移工保護局 （B2PMI）局長Benny Rhamdani及秘書長Rinardi以私人行程到港，今早（13日）在荔枝角公園與印傭見面，冀了解印傭在港生活及他們面對的問題。Rinardi受訪時表示，回國後會與官員討論，計劃9月再來港與港府官員見面。
據有線新聞報道，印尼移工保護局 （B2PMI）局長Benny Rhamdani及秘書長Rinardi以私人行程到港，今早在荔枝角公園與印傭見面。據了解，局長稱是次屬私人行程，不接受採訪。
秘書長Rinardi則指，是次行程是想了解印傭在港生活及他們面對的問題，又指回港後會與官員討論，並計劃9月再與整個代表團會來港，與港府官員會面。
印尼人力仲介公會早前稱在獲得當地移工保護局授權下，來港講解印傭零收費政策，在當日記者會上，該公會主席Saiful Mashud預計香港僱主未來要聘請印傭，費用或增4000至5000元，有香港仲介解釋相關費用為「招聘費」。惟事後勞福局局長孫玉菡約見印尼駐港署理總領事後，引述對方澄稱指，印尼人力仲介公會所講的並不代表印尼政府。
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