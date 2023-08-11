印傭｜收費「架構」2021年已存在　「招聘費」新增還是舊有未明確

印傭零收費政策持續受關注，勞福局局長孫玉菡今早（11日）在活動後，被問到是否確認不需再將費用轉嫁香港僱主，他重申印傭政策的改動或探討，須在政府與政府的層面，而港府立場清晰，政策任何改動均不應影響香港僱主的負擔。



就印尼人力仲介公會上周在香港開記者會時，曾估計香港僱主未來要負擔印傭的「招聘費」，須多付4000至5000港元。被問到這筆「招聘費」屬新增或舊有費用，孫玉菡則重申上周印尼人力仲介公會所講並不代表印尼政府。



對比勞工處現有資料、及上一任勞福局局長羅致光的網誌，收費架構當中包含的項目相約，確實未無改變，惟收費架構不變，並不等同各項項目收費不變，有香港仲介今早也在電台表明，自2021年起，部份印尼仲介已透過不同名目將「零收費」成本轉嫁港僱主，即使未來香港僱主成本未必以「招聘費」名目增加，但須付「金額」續增加機會大。



勞福局局長孫玉菡重申，印尼方任何政策改均須在政府對政府的層面商討，且任何改動不應增加香港僱主負擔，且不應影響印傭來港工作的機會，而政策也要一視同仁，不可針對香港。（歐嘉樂攝）

印傭收收費政策引起香港僱主關注，勞福局局長昨日與印尼駐港署理總領事會面，並引述對方澄清指，安排印傭來港工作的收費架構、政策和規則均維持不變；印傭來港就業事宜應一如既往，由兩地政府商討。

被問到是否已確認不需再將費用轉嫁香港僱主，孫玉菡表明任何關於印傭政策的討論、改動或探討，一定要在政府與政府的層面，而港府立場清晰，不論政策有任何改動，一定不應影響香港僱主的負擔，僱主的負擔不應增加。

就印尼人力仲介公會上周在香港開記者會時，指落實零收費政策，香港僱主未來要負擔更多費用，料要多付4000至5000港元，有在場的香港仲介則稱這筆費用可理解為「招聘費」，即一個人透過印尼招募中心在成功獲香港僱主聘用後，要支付予該中心的費用。

▼8月3日 印尼方在港開記者會講解印傭零收費政策▼



被問到「招聘費」屬新費用還是舊有費用，孫玉菡則重申，收費架構並無改變，相關的收費架構亦可見於勞工處網頁。他也表明，上周印尼人力仲介公會所講並不代表印尼政府，又指港府最關心香港僱主的權益，香港僱主的負擔不應有所增加，但同時表明：「就中介與中介之間，很多商業行為或運作，則留待商業層面處理。」

參照現時在勞工處外籍家庭傭工專題網站上，一份印尼政府「免除輸出勞工就業服務費用」規例詳情及收費指引的文件，當中也列明所有收費項目、相關費用金額、以及由誰人承擔。

撇除當時因應新冠肺炎而設立的項目，在聘請印傭的過程中，除了培訓費及能力測試由印尼地方政府承擔，香港職業介紹所服務費用由印傭自行承擔，其他的項目全數由香港僱主承擔。

香港僱主承擔的費用，包括印傭的護照、社會保障、健康證明書、健康及心理檢查、機票、僱傭合約認證、原居地的交通費用、工作簽證、來港前住宿費用、以及印尼職業介紹所服務費用。

翻查資料，前任勞福局局長羅致光在2020年9月曾發表網誌，提及印傭零收費政策，他當時指，在新規定下，印尼輸出勞工的就業項目如下：

1/出發到海外工作及合約完成後的回程機票，以及當中涉及的其他交通費用；

2/印尼職業訓練中心的就業轉介服務費用；

3/辦理工作簽證及僱傭合約認證；

4/身體檢查的費用及其他因應某些國家/地區額外要求而進行的其他健康檢查涉及的費用；

5/出國護照、「良民證」，以及印尼社會保障供款費用；

6/職業訓練及工作能力證書；及

7/住宿費用



羅在文中指，首四項在當時已由僱主承擔，而第五項當時由外傭負責，將由僱主負責，而第6項、即職業訓練費用則會由印尼地方政府承擔。羅也提到，當局當時仍正在了解住宿費用屬新費用、還是指僱主為外傭提供的在港住宿。

對比羅致光網誌、以及勞工處文件，兩者列明僱主聘請印傭需承擔的項目相約，似乎「收費架構」確實未有改變。惟印尼人力仲介公會及部分香港仲介早前提及的「招聘費」，屬新費用、還是實為原有收費架構中「印尼職業介紹所服務費用」的調整，目前暫無確實答案。

收費架構不變，亦不等同往後香港僱主請印傭須支付的費用不增加。香港僱傭公會主席陳東風今早在電台已提到，自2021年起，部份印尼仲介已透過不同名目將「零收費」成本轉嫁港僱主，即使未來香港僱主成本未必以「招聘費」名目增加，但須付「金額」續增加機會大，冀港府及印尼方盡快說清楚。