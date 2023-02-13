渣打馬拉松｜劉馬車擅闖跑道　田總或向警方備案　禁止日後參賽

渣打馬拉松（第25屆渣打馬拉松／渣馬）昨日（12日）順利舉行，共有3.7萬名選手選參賽。不過賽事發生小插曲，網名劉馬車的網絡紅人劉駿軒，在未有報名下，擅自闖入賽道「參賽」，再領取完賽獎牌，整個過程在網上直播。

香港田徑總會行政總監伍于豪今早（13日）在電台節目回應事件表示，現時仍在了解事件，假如情況屬實，之後或禁止他再參與田總舉行的賽事。他又指，譴責同類行為，並會諮詢法律意見，甚至向警方備案。



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劉馬車昨在直播中直認「其實我無報名」，又在開跑時聲言參賽是「冒住生命危險、冒住被拉嘅風險、冒住被打嘅風險」。片段所見，他身上沒有號碼布，之後跑經西隧，沿賽道到達維園終點，更領取完成賽事的獎牌。

他事後接受《香港01》查詢，承認未有報名，但強調有號碼布，「事前冇報名，其實係咁樣嘅，因為好幸運，有個fans亦都算係我個friend，同佢傾咗，因為佢本身身體唔係咁好，佢願意畀個號碼牌我，我就用咗佢個號碼牌去跑。」

然而翻查資料，田總本身禁止將參賽資格轉讓，違規者除了會被取消參賽資格，田總更可作出紀律懲處，並拒絕相關人士日後參與賽事。

田總：可禁止日後參賽

伍于豪今早於商台節目《在晴朗的一天出發》回應事件，指仍然了解事件，會翻看相關錄像跟進。他續指，假如情況屬實，可禁止違規人士參加田總日後舉辦的賽事，並會諮詢法律意見跟進，甚至向警方備案。問及會否追討報名費，他表示未必會，但是次情況較特別，會再討論。

我哋對一啲非核准（參賽）人事，有機會影響參賽者同工作人員，我哋都予以譴責嘅。我哋稍後了解返成件事之後，會與法律顧問研究下，睇下有咩可以跟進，甚或乎可能係咪向警方備案，呢個都會考慮嘅。 香港田徑總會行政總監伍于豪

伍于豪又指，田總譴責同類事件，職員發現相關情況時，會盡量要求離開賽道，尤其擔心他們身處高速公路會有危險。他又指，賽道會盡量與行人分隔，但馬拉松賽事亦應與市民互動，不能如閉門活動。

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