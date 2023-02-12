渣打馬拉松｜網紅劉馬車無報名照闖跑道參賽　田總展開調查

渣打馬拉松（第25屆渣打馬拉松／渣馬）今早（12日）舉行，共有3.7萬名選手選參賽。賽事需事先報名，不過網名劉馬車的網絡紅人劉駿軒，今日卻未有報名下，擅自闖入賽道「參賽」，並在網上直播整個過程。他在片中直認「其實我無報名」，又在開跑時聲言參賽是「冒住生命危險、冒住被拉嘅風險、冒住被打嘅風險」，之後跑經西隧，身上沒有號碼布，沿賽道到達維園終點，更領取完成賽事的獎牌。



香港業餘田徑總會行政總監伍于豪強調，只有持有效號碼布的跑手才可進入跑道，但亦理解馬拉松賽道幅員廣闊，會再了解相關情況。馬拉松籌委會晚上補充，大會將作出調查，並保留追究權利，重申為確保跑手安全及賽事流程暢順，任何人士如對參賽者及工作人員造成影響，大會均予以譴責。



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劉馬車今早先後於其YouTube頻道直播兩次，第一段片段顯示他身處於半馬賽事的尖沙咀起點。他在片中透露，並未有報名參加賽事，希望可以現場報名參賽。直播期間有選手與他合照，並指需要事前報名，不能擅自進入跑道。翻查資料，今屆賽事於去年11月接受報名，當時劉馬車因為於內地觸犯強制猥褻罪，仍然在內地服刑，直至今年1月才出獄。

劉馬車相隔一段時間後再直播，當時賽事已開始，他亦身處跑道一同跑步，但身上未見有選手號碼布。他在影片表示，參賽是「冒住生命危險、冒住被拉嘅風險、冒住被打嘅風險」，又稱：「我真係好鍾意跑步……係咪鍾意跑步都有罪啊唔通！」

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片段長達2小時16分鐘，直擊整個跑步過程，包括進入西隧，以及到達維園終點。在片段末段，可見劉馬車於終點領取完成賽事的獎牌。

對於有人擅闖跑道，伍于豪強調，根據大會規則，只有持有效號碼布的跑手才可進入跑道，但亦理解馬拉松賽道幅員廣闊，會再了解及檢視相關情況，暫時未收到私自進入跑道的報告。

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劉馬車活躍於網絡世界多年，早於2011年便於網上發布影片，但內容備受爭議，包括曾經恐嚇感化官，更曾多次犯事入獄，例如2019年於內地因強制猥褻罪，而被判有期徒刑3.5年，直至今年1月才再次出獄。

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