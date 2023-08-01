網紅劉馬車相約同業道歉　見面即拳打對方10秒　認衝動犯案候判

網絡紅人「劉馬車」劉駿軒涉於7月尾在網上造謠，指網媒「蛋蛋俱樂部」台長梁志恒曾與未成年少女非法性交，翌日相約梁稱欲當面道歉，但梁到場後，劉卻突然向梁揮拳數秒，之後逃離現場。劉當日內到警署自首，承認在一時衝動下犯案。劉今（1日）在西九龍法院承認襲擊致造成身體傷害罪，他須還柙至8月14日判刑，以待為其索取背景報告。



被告劉駿軒（27歲），YouTube 影片創作者，承認於2023年7月30日，在荃灣禾笛街近荃新天地一期地下一店外襲擊梁志恒，對梁造成身體傷害。

「劉馬車」在其頻道間會做出令人意外的事。(詳看下圖)

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案發前一天放片抹黑事主

案情指，被告於7月29日正午在YouTube上傳一段短片，抹黑事主梁志恒，指梁於2019年暴動期間曾與未成年少女發生性行為，梁否認其事。被告翌日透過WhatsApp 聯絡梁，並相約梁在荃新天見面，聲稱要向梁道歉。

梁面鼻等被打傷眼鏡亦損壞

梁於下午6時到達，被告突然出現，情緒激動，並持續拳打梁約6秒後離開，又即截返拳打梁約4秒，導致梁受傷及眼鏡損壞。被告之後逃離現場，梁送院接受治理，其臉部和鼻有擦傷，肩膀有抓傷。同晚7時25分，被告到天水圍警署自首，警誡下承認一時衝動犯案。

案件編號：WKCC 3267/ 2023