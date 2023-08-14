高鐵靈活行｜首日改票人數少　有市民改票失敗：都唔係咁flexible

港鐵今日（14日）推出高鐵「靈活行」安排。記者今早到西九龍站視察，使用有關功能的乘客並不多，約半小時僅有一人打算在售票機改車票，惟亦未能成功，職員指要先入閘後再作更改，他認為有關安排亦非特別方便，「好似都唔係咁flexible（靈活） 。」



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港鐵今日（14日）推出高鐵「靈活行」安排，來往西九龍及福田站的乘客可於列車開出的45分前或1小時後免費改乘同日指定車次。記者今早到西九龍站視察，並不多人使用靈活行改票，觀察票務大堂的售票機約半小時，僅有一名市民打算在售票機改車票，其餘均是到場買車票。

該名不願上鏡受訪的市民表示，打算到售票機以「靈活行」改車票，但卻不成功，他認為有關安排「都唔算好方便。」他指職員叫他先入閘再作更改，「好似都唔係咁flexible（靈活） 。」隨後便匆匆入閘。

記者就有關情況向港鐵職員查詢，她解釋未能在售票機的情況，有機會是因為離原本的車次超過45分鐘，所以要到櫃位進行一般改票，「靈活行」並不適用。

按照港鐵公布自8月14日起，來往香港西九龍站至福田站的有效車票，除可於指定時間前辦理一次「一般改票」外，更可透過「靈活行」，於車票的乘車日當天，變或車次最多三次至其他指定列車。乘客可透過12306官方網站或手機應用程式，以及在香港西九龍站，使用自助售票機(B1層)、「靈活行」自助機(B3層)及指定票務櫃位改票。