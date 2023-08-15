消委會｜13款爽膚水奪滿分五星　The Ordinary僅$107　性價比最高

消費者委員會今日（15日）發布新一份《選擇》月刊，封面為25款爽膚水產品實測，雖然有12款產品含歐盟限制使用的致敏香料、較高濃度酒精或有機會影響生殖系統的防腐劑等，而引起關注，但仍有13款（52%）不含相關成份，或只含較低濃度酒精，而獲得最高的5星評分，當中售價僅107元的The Ordinary「甘醇酸7%去角質爽膚水」性價比最高，與「排包尾」的Origins樣本（見另稿）相差逾一倍。



消費者委員會測試了25款爽膚水產品，當中有9個樣本（36%）被檢出致敏香料，另有10款樣本（40%）被檢出酒精乙醇。（廖雁雄攝）

消委會實測的25款爽膚水樣本，售價介乎69至470元，容量由100至250毫升，即每毫升由0.35元至3.92元，價格相差逾10倍。

今次測試參考歐盟《化妝品法規》和內地的《化妝品安全技術規範》，需要標示該致敏成分包括：

．芳樟醇：6款，檢出量由0.0014%至 0.035%

．香茅醇：3款，檢出量由0.0011%至 0.0055%

．香葉醇：4款，檢出量由 0.0014%至 0.0084%

．檸檬烯：3款，檢出量由 0.0025%至 0.015%

．苯甲醇：1款，檢出量0.025%

．苯甲酸芐酯：1款，檢出量 0.0015%

（消委會圖片）

The Ordinary「甘醇酸7%去角質爽膚水」：$107/ 240毫升，每毫升約$0.45，是獲五星評分的樣本中最便宜。（廖雁雄攝）

消委會測試發現，有13款樣本未有檢出致敏香料或有機會影響生殖系統的防腐劑，均獲5星總評，每毫升價格介乎0.45至3.92元，形容測試結果可見，不論價格較高或低的產品均有好的選擇。

總評分奪五星產品名單及價格（附圖內 #1 至 #13產品）：



．APIVITA「Tonic Lotion (Soothing & Moisturizing Toner - face lavender & honey)」：$180/ 200毫升，每毫升約$0.9



．BIOSSANCE「Squalane + BHA Pore Minimizing Toner」：$280/ 120毫升，每毫升約$2.33



．CAUDALIE「葡萄籽清新活力爽膚水」：$180/ 200毫升，每毫升約$0.9



．Cetaphil「透亮抗敏爽膚水」：$108/ 150毫升，每毫升約$0.72



．Etude「SoonJung pH5.5 Relief Toner」：$135/ 200毫升，每毫升約$0.68



．Kiehl's「金盞花植物精華爽膚水」：$355/ 250毫升，每毫升約$1.42



．SEPHORA「Clarifying Toner」：$140/ 200毫升，每毫升約$0.70



．Glycel「活泉多元爽膚水」：$470/ 120毫升，每毫升約$3.92



．Joseristine「細緻毛孔爽膚液」：$73/ 150毫升，每毫升約$0.49



．The Ordinary「甘醇酸7%去角質爽膚水」：$107/ 240毫升，每毫升約$0.45



．AHC「玻尿酸補水透亮機能水」：$139/ 100毫升，每毫升約$1.39



．Hada Labo 肌研「卵肌去角質毛孔緊緻化妝水」：$135/ 170毫升，每毫升約$0.79



．freeplus（Kanebo）「保濕修護化粧水 Moist care lotion 1」：$213/ 130毫升，每毫升約$1.64



惟值得注意的是，摘取滿分五星的樣本中，有兩款仍含有較低濃度的酒精乙醇，包括售價最貴的Glycel和價格第二低的Joseristine的產品，含量分別為0.0061%和0.037%。

消委會提醒，消費者購買爽膚水前，應細閱產品成分、使用方法和標籤資料。至於曾有濕疹、過敏肌膚的人士要特別留意，避免選用含致敏香料、酒精濃度太高或酸鹼值太低的產品，以降低致敏的風險。