消委會｜免沖水洗髮噴霧無可避免地存有致癌物　不能代替清水洗頭

不少產婦坐月時，又或行山人士於露營期間，都會使用免沖水洗髮用品，冀即時改善頭髮黏膩扁塌等問題，不過外國曾於同類產品驗出高濃度的致癌物苯，須大規模自願回收產品。有見及此，消費者委員會檢視21款香港市面上可購買的免沖水洗髮用品，發現14款含有香料，當中AVEDA的shampowder dry shampoo有八種香料致敏物質，為各款品之最；碧緹絲爽髮噴霧亦有七種。消委會提到，引述美國國家毒物中心指，由於相關產品普遍有香料等不同成份，吸入後或令某些人士引起咳嗽，甚至出現呼吸困難。



另外，消委會引述外國研究指，雖然製造免沖水洗髮噴霧時，一般不會刻意添加致癌物苯，但由於苯天然存在於原油（crude oil），而且是精煉過程中的副產品，令相關噴霧無可避免地存有苯，當使用壓縮氣罐裝產品時，有機會同時噴出苯。消委會稱，為安全起見，建議減沙接觸含有石油氣氣體成份的壓縮氣罐產品，並強調各類免沖水洗髮用品都不能代替清水及洗頭水洗頭，如長期貪方便單靠免沖水洗髮用品，長遠影響頭部皮膚健康，導致發炎甚或影響頭髮生長。



21款免沖水洗髮用品樣本（消委會圖片）

苯是原油和汽油的天然組合成份具揮發性，略帶有甜味，消委會指，苯容易被皮膚吸收，可經皮膚接觸和呼吸進入體內，被國際癌症研究機構歸類為令人類患癌的物質。短期經由呼吸吸入苯，可引致嗜睡、頭暈，對眼睛、皮膚和呼吸道造成刺激。若長期吸入，則可能增加貧血、患上白血病的機會。

消委會提到，2022年美國有檢測發現，在148個批次的免沖水洗髮用品中，逾七成樣本首次噴出的氣體均檢出可檢測水平的苯；同年，新西蘭的研究亦指出，含有丙烷、丁烷、異丁烷或氫氟碳化合物152a等推進劑成份的產品，較普遍有苯污染問題，其中氣霧推進劑常見於免沖水洗髮產品。

消委會指，苯天然存在於原油，可能因為溶劑殘餘，或者推進劑所含雜質等原因，令苯於技術上，無可避免地存在於免沖水洗髮用品產品中，當消費者使用時，除了會噴出石油氣氣體，亦可能同時噴出苯。

該會提到，並非所有壓縮氣罐裝產品都存有高濃度苯，但建議減少使用含石油氣氣體成份的產品，改用其他配方較簡單的免沖水洗髮產品。