消委會｜9款爽膚水涉致敏香料　10款含酒精　Origins僅1.5星包尾

「貪靚」不僅是女人的天性，現時連男生也愈來愈着重皮膚保養。消費者委員會今日（15日）發布新一份《選擇》月刊，當中測試了25款爽膚水產品，當中有9個樣本（36%）被檢出歐盟限制使用的致敏香料，另有10款樣本（40%）被檢出酒精乙醇，當中前者有機會致皮膚出現紅斑、皮膚腫脹；後者則會令皮膚乾燥、增加濕疹的風險。測試發現，售價225元的Origins「淨肌控油活膚水」含最多的4種致敏香料，以及最高濃度酒精乙醇，以1.5星排「包尾」。

今次測試中，合共13款樣本未有檢出致敏香料或有機會影響生殖系統的防腐劑，而獲得最高的5星評分，當中售價僅107元的The Ordinary「甘醇酸7%去角質爽膚水」性價比最高，與Origins的樣本相差逾一倍。



消費者委員會測試了25款爽膚水產品，當中有9個樣本（36%）被檢出致敏香料，另有10款樣本（40%）被檢出酒精乙醇。（廖雁雄攝）

消委會實測的25款爽膚水樣本，售價介乎69至470元，容量由100至250毫升，即每毫升由0.35元至3.92元，價格相差逾10倍。

今次測試參考歐盟《化妝品法規》和內地的《化妝品安全技術規範》，結果發現有9款樣本檢出共6種被限制使用的致敏香料 ，全部檢出量均超出歐盟標準的上限的0.001%，當中Origins「淨肌控油活膚水」的樣本同時檢出4種致敏香料，是25款樣本中最多；Collagen by Watsons和Bobbi Brown則檢出3種致敏香料；而MUJl 和innisfree則各自檢出2種致敏香料。

需要標示該致敏成分包括：



。芳樟醇：6款，檢出量由0.0014%至 0.035%

。香茅醇：3款，檢出量由0.0011%至 0.0055%

。香葉醇：4款，檢出量由 0.0014%至 0.0084%

。檸檬烯：3款，檢出量由 0.0025%至 0.015%

。苯甲醇：1款，檢出量0.025%：

。苯甲酸芐酯：1款，檢出量 0.0015%

（消委會圖片）

消委會引述有研究指出，約10%人會對香料過敏而出現短暫泛紅、痕癢和皮 膚刺激，甚至引起接觸性過敏反應如出現紅斑、皮膚腫脹，惟上述樣本中，其中Olay「粉潤抗氧精華水」、MUJI「水凝保濕爽膚水－清爽」，以及Origins「淨肌控油活膚水」，合共3款未有根據歐盟法規，於包裝上標示含相關致敏香料的產品資料和測試，有機會令對相關物質過敏的消費者在不知情下誤用產品，直指情況並不理想，結果已交予海關跟進。

海關指，正研究和跟進消委會的轉介資料，並試購懷疑不安全的產品，及根據有關產品認可標準作安全測試，若發現有關貨品違反《消費品安全條例》，會採取執法行動。

有10款爽膚水樣本被檢出乙醇，當中含中最高的分別為Origins、KOSÉ SEKKISEI和Aēsop的樣本（右至左）。（廖雁雄攝）

另外，有10款樣本被檢出酒精乙醇，佔整體40%，檢出量由0.0061%至34%，當中Origins的樣本以34%含量排第一，其次則為KOSÉ SEKKISEI「藥用雪肌精（化粧水）MEDICATED SEKKISE」（16%）和Aēsop「In Two Minds Facial Toner」（14%）。其餘的樣本則為Glycel「活泉多元爽膚水」、Joseristine「細緻毛孔爽膚液」、belif「尤加利清爽控油爽膚水」、L'Oréal「完美淨白爽膚水」、SOFINA「潤白美肌柔膚水 (化粧水) ALBLANC The Lotion I」、Bobbi Brown「水盈礦物保濕水」、innisfree「濟州香榧調理爽膚水」。

消委會指，酒精可加速皮膚天然水份流失，令皮膚變得乾燥，增加過敏松會，而引述海外研究亦指，患有濕疹或曾經患過濕的人士，如果使用含高濃度的酒精的產品，有機會誘發濕疹或令濕疹情況加劇，建議乾性或敏感性皮膚的消費者應避免使用酒精含量太高的產品。

8月15日，消委會發表新一份《選擇》月刊。（廖雁雄攝）

另有三款樣本被檢出防腐劑「對羥基苯甲酸甲酯（methylparaben）」，含量介乎0.024%至0.089%，涉及的產品包括Curél「深層控油保濕化妝水」、L'Oréal「完美淨白爽膚水」，以及KOSÉ SEKKISEI「藥用雪肌精（化粧水）MEDICATED SEKKISE」。

消委會指，對羥基苯甲酸酯類化合物有機會出現仿雌激素效果，或會干擾人體正常的荷爾蒙分泌，過往曾被指可能與增加患乳癌的風險有關連，或令青春期提早出現，但上述三款樣本的檢出量均符合內地和歐盟的要求。

消委會在今年首7個月接獲7宗關於爽膚水的投訴，與去年同樣相同，但已較2021年全年的6宗多。

至於如何選購性價比最高的爽膚水，在今次測試中，25款爽膚水樣本中，有13款樣本未有檢出致敏香料或有機會影響生殖系統的防腐劑，均獲5星總評，包括：



．APIVITA「Tonic Lotion (Soothing & Moisturizing Toner - face lavender & honey)」：$180/ 200毫升，每毫升約$0.9



．BIOSSANCE「Squalane + BHA Pore Minimizing Toner」：$280/ 120毫升，每毫升約$2.33



．CAUDALIE「葡萄籽清新活力爽膚水」：$180/ 200毫升，每毫升約$0.9



．Cetaphil「透亮抗敏爽膚水」：$108/ 150毫升，每毫升約$0.72



．Etude「SoonJung pH5.5 Relief Toner」：$135/ 200毫升，每毫升約$0.68



．Kiehl's「金盞花植物精華爽膚水」：$355/ 250毫升，每毫升約$1.42



．SEPHORA「Clarifying Toner」：$140/ 200毫升，每毫升約$0.70



．Glycel「活泉多元爽膚水」：$470/ 120毫升，每毫升約$3.92



．Joseristine「細緻毛孔爽膚液」：$73/ 150毫升，每毫升約$0.49



．The Ordinary「甘醇酸7%去角質爽膚水」：$107/ 240毫升，每毫升約$0.45



．AHC「玻尿酸補水透亮機能水」：$139/ 100毫升，每毫升約$1.39



．Hada Labo 肌研「卵肌去角質毛孔緊緻化妝水」：$135/ 170毫升，每毫升約$0.79



．freeplus（Kanebo）「保濕修護化粧水 Moist care lotion 1」：$213/ 130毫升，每毫升約$1.64

