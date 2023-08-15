航空業界冀首批外勞最快10月到港　培訓一至兩個月後趕及聖誕上班

運輸業輸入勞工計劃的航空業第一輪申請的審批完成，當局批准28間公司共2841個配額，當中以地勤人員佔最多。香港航空公司服務商協會主席劉敏儀今早在電台節目表示，歡迎計劃並期望第一批外勞可趕在聖誕時段投入工作。她續指，目前航空公司的運力，只是恢復疫前約六成水平，希望輸入外勞後有助業界運力恢復正常。



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航空業：首批外勞趕及聖誕工作最理想

香港航空公司服務商協會主席劉敏儀指，業界歡迎輸入勞工計劃，相信不少公司都是先試水溫，透過第一輪審批，理順清楚相關流程，預計如果一切順利，最理想的是第一批外勞可以趕及在聖誕時段投入工作。

期望10至11月有首批外勞到港接受培訓

劉敏儀在港台節目《千禧年代》指，業界早前已接觸內地招聘機構，但每間的服務範疇及收費不同，所以很多公司仍在選擇哪間較合適，另外還要考慮員工住宿和交通配套等。她又表示，未來一兩個星期會與招聘公司落實程序，如一切順利，希望在10至11月會有首批外勞到港，之後要接受約1至2個月培訓，最理想是趕及聖誕時段上班，否則要等到明年初才可投入工作。

劉敏儀亦表示，不同公司需求及安排不同，培訓要分批進行，估計外勞亦需要分批到港。她重申會繼續本地招聘，希望本地員工和外勞最終可以慢慢融入，一同工作。