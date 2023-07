國際航空運輸協會料香港航空業輸入外勞　助提早2024年底全面復蘇

政府早前宣布引入二萬名外勞,當中航空業佔6,300個名額,涉及地勤、飛機維修技工等職位。國際航空運輸協會(IATA)今日(4日)表示,歡迎港府紓緩航空業人手問題,預料香港航空業的客運量,將比預期復蘇得更快,2024年底可回復至疫情前水平,更形容:「香港的形勢光明(The situation is looking bright for Hong Kong)」。



▼6月13日 政府公布引入6300個機場前線員工▼



IATA表示,香港對旅遊的需求大,但香港的航空公司承受人手短缺等問題。IATA總幹事沃爾什(Willie Walsh)表示,中國比預期中更早對外放寬開關,有助於客運恢復。對港府於航空業輸入外勞,他感到鼓舞,認為:「香港的形勢光明(The situation is looking bright for Hong Kong)」。

因應輸入外勞,IATA對香港航空業復蘇樂觀,預料會更快回復至疫前水平,估計2024年底,就會完全復蘇至2020年之前。沃爾什表示,復蘇需要航空業通力合作,包括航空公司、機場、政府等共同努力,以應對當前挑戰。他又預告,今年8月會與香港機管局舉行「香港航空日(Hong Kong Aviation Day)」,屆時會到港與業界人士見面。