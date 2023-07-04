國際航空運輸協會料香港航空業輸入外勞　助提早2024年底全面復蘇

政府早前宣布引入二萬名外勞，當中航空業佔6,300個名額，涉及地勤、飛機維修技工等職位。國際航空運輸協會（IATA）今日（4日）表示，歡迎港府紓緩航空業人手問題，預料香港航空業的客運量，將比預期復蘇得更快，2024年底可回復至疫情前水平，更形容：「香港的形勢光明（The situation is looking bright for Hong Kong）」。



▼6月13日 政府公布引入6300個機場前線員工▼



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IATA表示，香港對旅遊的需求大，但香港的航空公司承受人手短缺等問題。IATA總幹事沃爾什（Willie Walsh）表示，中國比預期中更早對外放寬開關，有助於客運恢復。對港府於航空業輸入外勞，他感到鼓舞，認為：「香港的形勢光明（The situation is looking bright for Hong Kong）」。

國際航空運輸協會（IATA）的守則稱，鋰離子電池雖然具有潛在的火災隱患，但傷殘人士有需要仍然可以攜帶上機。（影片截圖）

因應輸入外勞，IATA對香港航空業復蘇樂觀，預料會更快回復至疫前水平，估計2024年底，就會完全復蘇至2020年之前。沃爾什表示，復蘇需要航空業通力合作，包括航空公司、機場、政府等共同努力，以應對當前挑戰。他又預告，今年8月會與香港機管局舉行「香港航空日（Hong Kong Aviation Day）」，屆時會到港與業界人士見面。