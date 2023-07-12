航空業輸入外勞｜10工種月入中位數曝光　工會指有本地人差數千元

運輸業輸入勞工計劃將於下星期一（17日）開始接受申請，當中包括航空業10個工種，可輸入總共6,300名外勞。 據運輸及物流局網上的申請須知，其附件中包括4月進行調查得出的10個工種每月工資中位數，其中地勤人員每月工資中位數達17,400元、客戶服務員則達18,200元。



有工會指，有部份工友的薪酬與附件列明的每月工資中位數有一段距離，認為機管局及機場各承辦商應要有實際措施改善本地員工薪酬。



▼6月13日 政府公布引入6300個機場前線員工▼



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地勤人員月入工資中位數$17400

運輸業輸入勞工計劃將於下星期一（17日）至本月30日期間接受申請，當中包括航空業10個工種，可輸入總共6,300名外勞。相關計劃每六個月接受一次申請，每次申請期為兩星期。

據運輸及物流局網頁相關計劃的申請須知，附件包括4月調查得出的10個工種每月工資中位數，當中每月工資中位數最高的首三位分別為：每月工資中位數為21,300元的機械／升降台操作員；其次是飛機拖車司機，每月工資中位數為20,400元；第三則是客戶服務員，每月工資中位數為18,200元。

這項4月進行的調查也指出，地勤人員每月工資中位數為17,400元、停機坪服務員每月工資中位數達14,200元、倉務處理員／貨站服務員每月工資中位數達14,300元、以及機艙工作員每月工資中位數達13,300元等。

運輸業輸入勞工計劃 - 航空業下指定工種的調查工資中位數（運輸及物流局相關計劃申請須知）

工會：個別工種相差3000至4000元

民用航空事業職工總會主席李永富透露，確實有部分工友的薪酬與中位數有一段距離，「個別工種會差成3,000至4,000蚊。」他補充，因不同公司有不同的薪酬架構，以其所知，倉務工種的薪酬更多與中位數有距離。不過，他亦指有聽聞有公司向工友「派頂心丸」，指會因應相關中位數提出調整薪酬架構，正等候董事會通過，「請完外勞，但本地太低嘅話，都驚舊夥計走。」

機場空運員工協儲總幹事儲漢松則指，有工友反映薪酬與中位數相差一千至二千，並對此有不滿。他重申，機管局及機場的承辦商應要有實際措施改善本地員工薪酬，「依加行李處理員加埋津貼都只有萬六蚊」，亦憂慮在聘請外勞後，本地員工要增加薪酬會更加難。

▼6月13日 圖解政府輸入勞工特別計劃▼

