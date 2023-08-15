消委會｜藍牙耳機測試　Apple Airpods Pro2評分最高

消委會今日（15日）發布消委會最新一期《選擇》月刊測試了市面上73款無線藍牙耳筒，近７成即49款均設主動式降噪模式，反映主動降噪成為主流。其中Apple Airpods Pro 2的音響質素及舒適度表現出眾，成為首選。至於非主動式降噪型號藍牙耳機，Apple Airpods Gen 3 獲評滿分成首選，其次Sennheiser CX True Wireless 及 Sony WF-C500亦可考慮。



另外，測試指出，Sony WF-C500 在流滿電後可使用時間最長，可達14小時3分鐘，比Apple Airpods Pro 2多出8小時1分鐘。



消委會是次測試樣本中近７成即49款均設主動式降噪模式，反映主動降噪成為主流。當中主動式降噪型號藍牙耳機售在1,000元以上的，有Apple Airpods Pro 2 獲評滿分（5分），售價1849元，其次獲4.5分有榮耀Honor Earbuds 3 Pro、B&O Beoplay EX。

千元以下主動式降噪型號 Soundcore Space A40獲4.5分

至於主動式降噪型號藍牙耳機，售價在1,000元以下，獲最高評分為Soundcore Space A40，有4.5分，其次獲4分有三星Samsung Galaxy Buds2、榮耀Honor Earbuds 2 Lite及華為Huawei Freebuds 5i。

沒有配備主動式降噪型號藍牙耳機，售價在1,000元或以上，有Apple Airpods Gen 3 獲評滿分的5分，其次為Sennheiser CX True Wireless 亦有4分。

沒有配備主動式降噪型號，售價在1,000元以下的藍牙耳機中，只有Sony WF-C500 獲評為4分。

Apple Airpods Pro 2及Airpods Gen 3音質及舒適度最佳

是次測試項目包括音響質素、音效加強設計、電池表現、及舒適度等。音響質素方面，消委會測試安排專業實驗人員評分，分別聆聽４類音樂及人聲，包括演講、古典音樂、流行音樂及爵士樂。整體音色最佳是Apple Airpods Pro 2 及Airpods Gen 3。評審員指該2款樣本播放音色和諧悅耳，清澈且充滿活力，均獲滿分，而榮耀Honor Earbuds 3 Pro、B&O Beoplay EX 、華為Huawei Watch Buds及 Soundcore Space A40 的整體音色亦不俗，同獲4.5分。

另外，評審員就佩戴耳機樣本的舒適度評分，以Apple Airpods Pro 2、Airpods Gen 3及華為Huawei Watch Buds 佩戴時較舒服，獲4點評分。

Sony WF-C500 可使用時長最高 達14小時3分鐘

消委會測試中，量度樣本充滿電後，以相同音量播放音樂直至電池耗盡的時間，測試其間所有可以自行啟動的功能，包括降噪等都會開啟，樣本充滿電後獲得的可使用時間由2小時43分鐘的華為Huawei Freebuds Lipstick (1999元)至14小時3分鐘的Sony WF-C500 (999元)，快充（若適用）15分鐘後的可使用時間則由55分鐘Marshall Motif ANC（1,599元）至5小時16分鐘Soundcore Space A40 (899元)，差異頗大。

消委會建議，若用戶想延長耳機無線使用時間，可考慮先關上部分較耗電（例如降噪）的功能，用戶亦可以單一耳機並啟用單聲度（Mono）模式聆聽，當耳機的電池接近耗盡時，才使用另一邊的耳機繼續聽歌。

音效加強設計方面，包括防止漏聲、降噪效果、無線使用時防干擾的能力及操控會否受到電池電量影響的評審。結果發現，全部樣本以藍牙無線操作時絲毫不受干擾，降噪效果及防漏聲設計亦未有發現表現特別差的情況。

正確使用耳筒小貼士

•切勿將音量調得太高，以免對聽覺造成永久傷害。建議預設出廠時的輸出限制



•入耳式耳機須插入耳道中使用，故必須保持耳機清潔，確保衞生；亦不應與他人共用耳機，以免細菌傳播以致耳道受感染。入耳式耳機的軟膠塞通常可以除下，可用水徹底清洗乾淨，待乾透後再套上耳機使用



•確保軟膠塞已牢固安裝在耳機上才插入耳道中，以免軟膠塞在耳道中脱落而難以取出



•不應長時間使用耳機。入耳式耳機的軟膠塞會封閉耳道，妨礙空氣流通，長期佩載或會令耳道內產生較多耳垢，情況嚴重時甚至會導致耳鳴或耳道感染，如果感到不滴或耳朵出現痛梦，應盡快求醫

