消委會．瑜伽褲測試｜lululemon評分滿分　連鎖品牌GU性價比最高

瑜伽褲是近年不少女士的熱門裝束，消委會測試市面上20款女裝瑜伽褲，今日（15日）公布結果，lululemon獲得最高評價，在舒適程度及拉伸彈性皆表現優異。

至於300元以下的瑜伽褲，售價僅149的GU，在各方面亦有不俗評分，是最佳性價比之選。



lululemon：總評分最高 一分錢一分貨

lululemon瑜伽褲價格不低，今次消委會測試的款式售價為880元，在各方面表現平均，舒適程度及耐用程度同獲4.5分（5分最高），拉伸彈性更獲滿分，整體評分5分。雖然lululemon是20款瑜伽褲中第二貴的，卻是唯一評分獲滿分的款式，質素與價錢成正比。

lululemon瑜伽褲即使價錢不低，但在消委會測試中獲滿分。（lululemon官網截圖）

$300以下瑜珈褲 GU最抵買

今次消委會的測試中，表明瑜伽褲的價錢與質素未必有正面關係，其中7款售價在300元以下，總評分上甚為參差。全個測試中售價最低的GU，舒適程度獲滿分的5分，在水分蒸發測試中速度最快，有效保持皮膚乾爽，耐用程度及彈性分別獲得4.5分及4分，整體表現平均獲得4.5分，性價比一流。

GU瑜伽褲售價$149。（GU官方網站截圖）

瑜伽褲的透氣程度對舒適性甚有影響。（Instagram截圖）

售價299元的PUMA瑜伽褲，舒適程度與GU相若，透氣及快乾程度高，所以同得滿分的5分，在彈性及耐用程度上亦得到4分，但在擴闊能力則相對較低，延展率只有61.8％，做一些較大的伸展動作時，可能會有拉扯感覺，限制動作幅度，總評分獲得4.5分。至於H&M﹑UNIQLO﹑Decathlon﹑Cotton On，4個牌子的瑜伽褲相對中庸，總分齊獲4分。

不過，Giordano的瑜伽褲則評價最差，縱然在舒適程度表現不俗，但在回復率上相對遜色，在耐用表現上只得3分，其中測試經過50次洗滌及晾乾後，褲袋褪色的情況相對嚴重，褲袋布料的顏色更有可能沾染其他物料上，故此總評分只得3分。

測試報告指，若瑜伽褲的擴闊能力較低，用家可能會產生拉扯感。（Instagram截圖）

另外，Her own words及AUMNIE的樣本檢出微量游離甲醛，若衣物中釋出的游離甲醛較多，有機會對穿着者的皮膚造成刺激，嚴重者或會出現過敏性接觸性皮膚炎。AUMNIE的瑜伽褲被驗出標示成分與實際成分有差異，相差達8.2%，比起標準的3%超出一段距離，消委會已交由海關跟進。