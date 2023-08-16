醫管局總辦事處有一隊「24x7」特別戰隊

「深水埗欽州街一幢唐樓發生火警，現場救出四名傷者…明愛醫院接收兩名傷者，傷者情況危殆…有一名年約廿多歲死者…」



一般而言，資料（data）是一堆不能清楚反映情況的數字，它們通常是來自不同源頭。要將一堆分散的「資料」昇華成為有用的「資訊」（information），是需要對不同部門的處理事故程序有一定了解，然後細心整理數據，作出統計和分析。資訊是我們作出任何判斷或決定的重要依據。在突發情況下，善用資訊，更為重要。



撰文：醫管局總辦事處重大事故控制中心統籌主任龔澤民



醫管局總部重大事故控制中心榮膺「2023年醫管局傑出團隊獎」。

位於醫院管理局總部大樓有一個特別的辦公室，成員雖然不是前線醫護人員，但每當發生大型災難或事故，他們都要馬上行動，迅速蒐集資料，��放資訊，在幕後指揮大局，提供「24x7」無間斷支援。這隊特別戰隊就是來自「重大事故控制中心（MICC）」。

過去發生的火災、颱風、車禍等大型事故，MICC都擔當著協調和統籌的重要角色。從聯絡不同醫院和相關政府部門，協調救援並分流傷者的經驗中，我們深知蒐集和整合不同來源的數據，定時向各有關部門發出事故報告的重要性，一方面可以協助制定應變方案，另一方面能夠適時對外發布事故進展、傷者人數等重要資訊。

要在突發情況中迅速反應，並作出最符合病人利益的決定，絕不能紙上談兵，亦要透過演習實踐出來。

MICC成立於2007年，經歷不少突發事故。以2018年2月大埔車禍為例，緊急醫療隊到達車禍現場後，馬上了解傷者數目並掌握事故最新發展。為避免傷者過度集中在威爾斯親王醫院和雅麗氏何妙齡那打素醫院，當值主任立即通知鄰近的北區醫院提供支援；同時，還迅速制定了路線，分流部分病人至伊利沙伯醫院、基督教聯合醫院等主要急症醫院，以確保數十名傷者，盡快獲得適切救治。

大型災難或意外「來得急，去得快」。恒常進行大型演習，有助加強同事及其他持份者應對突發事故的能力。

大型災難或意外很多時都是「來得急，去得快」。MICC打過最長的一次戰役，相信大家也能猜到，就是持續超過三年的新冠疫情。回想當時，市民對醫療服務需求急劇增加，病人轉介個案從四方八面湧來，加上疫情不斷變化，在大量的入院需求下，我們要迅速地收集、整理、分析資料數據。MICC在疫情期間聯同資訊科技部在短時間內建立了「新冠病毒病患者入院分配系統」。系統開放予各聯網定點聯絡人和相關政府部門使用。通過資訊共享，持份者能實時掌握病人基本資料、病徵和其他長期病患等相關資訊。中央化的設計亦能讓MICC協調七大醫院聯網，直接調動病床和人手等資源，將病人分流送往不同醫院聯網醫院或相關設施接受治療。

秉持著「數據為本」精神，MICC繼續擔當其「樞紐」的一個角色，並不斷檢視優化措施，將事故發生現場及醫院當刻的「資料」轉化為「應變」的「資料」，在突發情況中迅速反應，並作出最符合病人利益的決定。同事們的不懈努力獲得了醫管局的肯定，讓MICC獲頒「2023年醫管局傑出團隊獎」。我們衷心感謝中心和聯網同事不分你我、合作無間的精神，一直以來協助MICC應對多宗大型事故。未來，我們會繼續聯同七個聯網及總辦事處組成的「醫管局緊急應變指揮中心」一同努力，去應對各種未知的挑戰。

「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

