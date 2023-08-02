柴灣利眾街地盤灌漿致港鐵行人天橋谷起33毫米　政府檢視後准復工

政府今年二月公布，柴灣利眾街18號地盤一個私人發展項目，在進行挖掘與側向承托工程的相關灌漿工序期間，屬港鐵擁有、連接寧富街與柴灣站的行人天橋上有5個監測點的上升記錄最高達33毫米，超逾20毫米的預設停工指標，指令相關工程暫停。

屋宇署今日（2日）表示，該地盤的挖掘與側向承托工程已獲准恢復進行，並將5個監測點的預設停工指標為由現時的水平上升3毫米，而沉降幅度則維持於20毫米不變。



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屋宇署表示，負責安裝於連接寧富街與柴灣站屬港鐵的行人天橋的註冊建築專業人士已於事後向屋宇署提交事件報告，並建議適當的緩解措施，以確保有關建築工程復工後不會對附近鐵路設施結構安全造成影響。有關註冊建築專業人士及後要求復工。

當局指，已確認現時有關鐵路設施結構安全，港鐵已獲徵詢並確認復工不會對鐵路設施結構及鐵路運作安全構成影響。

機電署已檢視港鐵公司所提交有關鐵路運作安全的監察數據，確認鐵路狀況符合安全運作要求，而機電署亦確定港鐵公司有嚴謹的監測措施繼續確保鐵路運作安全，故在考慮上述意見及有關註冊建築專業人士建議的緩解措施方案後，有關復工要求今日已獲接納，已暫停的挖掘與側向承托的相關工程將於今日復工。

當局強調，該項目的註冊建築專業人士已進行全面及詳細的工程學分析及估算，根據分析結果並參照在有關地盤附近的行人天橋上的5個監測點所錄得的上升紀錄，以及估算挖掘與側向承托的相關工程對附近鐵路設施的影響後，已修訂該5個監測點的預設停工指標為由現時的水平上升3毫米，而沉降幅度則維持於20毫米不變。

該項目的註冊建築專業人士確認此上升及沉降幅度對相關鐵路設施結構安全不會造成影響。由於有關修訂符合《建築物條例》（第123章）的規定，故屋宇署已經接納。港鐵公司亦已確認經修訂的監測指標不會影響鐵路運作安全。

屋宇署已因應鐵路設施的情況，在批准有關工程的修訂圖則時，已施加額外條件，要求進行餘下工程時必須採取一系列措施，以加強地盤監督及工程安全。

上升高度超逾20毫米預設停工指標

政府今年二月公布，位於柴灣利眾街18號地盤的私人發展項目，在進行挖掘與側向承托工程的相關灌漿工序期間，連接寧富街與柴灣站屬港鐵公司的行人天橋上有5個監測點的上升記錄達到24至33毫米，超逾20毫米的預設停工指標。

屋宇署當日派員視察有關行人天橋，確認其結構安全，機電工程署已檢視港鐵公司提交與鐵路運作安全相關的監測記錄，確定鐵路狀況符合安全運作要求。上述建築工程沒有影響鐵路設施結構和鐵路運作安全。