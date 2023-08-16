大坑西邨重建｜91%租戶接受重建　103戶未回應　兩成不符回遷資格

大坑西邨重建在即，平民屋宇今日（16日）表示，全邨1,236個租戶，其中1,161戶遞交接受重建《回條》的限期周一（14日）屆滿，限期前共有1,058個租戶遞交回條，佔整體91%，當中675戶選擇回遷，但仍有103戶逾期仍未接受重建方案，另有51戶有待審批回遷資格，可延期遞交《回條》。



+ 15

平民屋宇表示，在周一（14日）限期前，共收到1,058個租戶遞交接受重建《回條》，佔已到期遞交《回條》的租合約91%，並佔已完成回遷資格審核工作的1,212戶約87%，當中203戶（19%）不符回遷資格，在領取特惠搬遷津貼後須永久遷出。換言之，仍有103戶在限期前仍未接受回遷方案。

當局指，現已改善簽署法律文件及發放津貼的安排，包括提前於7月20日起定期安排律師駐邨辦理簽署法律文件事宜、以家庭成員為單位平均分配獲批的津貼總額，以配合個人財務安排。

（平民屋宇文件截圖）

值得注意的是，社會福利署將會就正領取綜援及長者生活津貼的邨租戶作出酌情安排，因重建而獲得的各項津貼豁免計算為資產及入息，以消除受影響租戶的疑慮。

平民屋宇又指，未來數月，將會集中支援租戶搬遷及開展重建工程前期工作，包括以個案形式，協助有特別需要支援的租戶處理搬遷的需要、邀請經驗豐富物業顧問介紹最新租務資訊等，而按現時進度，預料重建工程可如期開展。