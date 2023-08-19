勞工處Y.E.S.助青年創業　11月美麗華免租擺市集　9.2截止報名

撰文：江麗盈
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造型蠟燭、手作皮具、刺繡、天然護膚品……勞工處青年就業起點（Y.E.S.）每年舉辦青年創業實戰日，為青年創業家提供培訓、諮詢、及免租市集，讓他們帶著自家產品，在免租的市集體驗實體銷售。今年的「Chill級市集2023 – 青年創業實戰日」現已接受申請，截止日期為9月2日，經面試入圍者可於11月4及5日，在尖沙咀美麗華廣場的市集免租擺攤檔，即使未能入圍也可獲安排參與自僱零售達人裝備課程。

活動培訓課程的講師表示，不少參加者其後發展不錯，有賣飾品的情侶獲商場邀請開店、有些年青人後來成為發明家，當然也有些人後來放棄創業，但他認為重點在於鼓勵青年人嘗試：「後生仔可以試下打工、試下創業，搵下自己啱嘅路，我覺得呢個好重要。」

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提供創業課程　教青年銷售定價、吸客方法

勞工處青年就業起點（Y.E.S.）每年均會舉辦青年創業實戰日，為有意或正在開拓手作／創意產品零售業務的青年人提供免費培訓及試業平台。參加者可免租在商場市集擺攤，事前會有培訓課程、一對一專業顧問諮詢，市集過後也有檢討會整合經驗。

與Y.E.S.多次合作的自僱零售達人裝備課程講者、跨媒體製作人洪健崴形容，青年創業實戰日一系列課程、諮詢、活動屬能助青年人完整學習及理解何謂創業，也令青年人有互相觀摩的空間，「做生意如果純粹只係搵錢，其實同學仔（參加者）有好多渠道。」

他續指，青年人報名後需經面試遴選，但不論入圍與否，均可參與自僱零售達人裝備課程。在課程中，他會講授何謂市集、市集的演變、找貨源、定價、吸客的方法等，「你可以當係一個入門嘅簡介，等佢知道要做市集、要做自僱有咩要注意，都會有QA（答問環節）。」

至於入圍的青年人，他會在一對一專業顧問諮詢時，就參加者的品牌、產品、定價等給予意見。到市集舉行，洪健崴亦會「落場」看實際銷售，有時教檔主待客技巧、有時見攤位人流少便去「扮傾偈」：「好得意，營商環境無人就無人埋來，有人睇、有人圍好緊要。」

去年市集擺檔申請兩至三人爭一檔

洪健崴也提到，留意到近年青年人在創業上愈來愈好、愈來愈成熟，現時擺市集也很多元化，早已不是以前一般人認為的「搵啲嘢返嚟賣」。他續指，不少參加者其後發展不錯，有賣飾品的情侶獲商場邀請開店、有些年青人後來成為發明家，當然也有些人後來放棄創業，但他認為重點在於鼓勵青年人嘗試：「後生仔可以試下打工、試下創業，搵下自己啱嘅路，我覺得呢個好重要。」

勞工處助理勞工事務主任(青年就業起點)(旺角)葉倬泓補充，去年市集有18個攤檔，共收到45份報名，約2至3個申請人爭奪一個攤檔。他表示，入圍的青年人有些經驗較豐富，也有些是創業新手，例如以往也有數位考完文憑試的女生組隊來參與、成功入圍，「唔一定係全部都係大啲嘅、 或者好有經驗、又或者整啲嘢好靚嘅，先至有機會。」

勞工處助理勞工事務主任(青年就業起點)(葵芳)朱思恩則提到，參與市集，也能為只做網上銷售的青年人提供實體銷售經驗，面對面聆聽客人需要，去年有兩位任職藥劑師的女生，最初的產品是為醫護研發的護膚品，現時也有更多新產品推出。

「Chill級市集2023 – 青年創業實戰日」活動日程（勞工處青年就業起點)）

11月初尖沙咀美麗華廣場設市集　暫定18個攤檔

今年的青年創業實戰日現已開始接受申請，將於9月2日截止。參加者須為18至29歲青年，可個人參與或組成最多四人的團隊參與。而今年的市集會在11月4及5日於尖沙咀美麗華廣場舉行，暫定有18個攤檔。

勞工處青年就業起點有兩所中心，分別位於旺角及葵芳，現時有約5萬名會員。15至29歲青年成為會員後，可使用中心不同的設施，如工作間、設計基地、會議室等。中心亦有開辦不同培訓課程，供會員免費報讀。中心也設職業潛能評估、擇業指導及專業輔導服務。

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