香港製造｜80後開概念店推本地手工藝　銀飾師：作品能與世界比肩

「我想人們親身感受到香港手作其實很好、很犀利。」80後的阿倫是精通皮件、銀飾工藝的職人，經過十年時間不斷鑽研及嘗試，他製作的銀飾，已精細到能在1毫米範圍內雕刻出眼耳口鼻。手藝超凡，阿倫卻說，想在香港靠手藝生存仍然不容易。



經歷過困難，也明白同業的需要，他今年初在銅鑼灣開設概念店，為本地手作人提供寄賣平台的同時，希望大眾透過親身接觸，明白每件作品背後手作人付出的努力後，更願意購買作品。



在概念店寄賣作品的還有90後的Maiko，作為銀飾創作人，體會過單靠網店，客人見不到實物，未必有信心落單訂購，直言概念店出現對他幫助很大。他亦豪言，本地手工藝作品的質素能與世界比肩，「希望香港正視做手工藝的人。」



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「亂試亂做」自學皮件工藝 請打銀師傅下午茶偷師

在觀塘工廈的工作室，阿倫拿著工具，全神貫注，由裁切皮料、上膠水、打孔、縫線、包邊，不消10分鐘，便製成一個皮革火機套，很難想像十年前，他連用甚麼工具製作皮件都不知道。

阿倫是80後，十年前靠「亂試亂做」自學皮件工藝，後來想為皮件添些裝飾，於是經常光顧些街坊小店，跟打金、打銀的師傅「打牙骹」、請食下午茶，等到他們工作時，靜靜在旁觀察偷師。

「主要是靠你自己觀察，再回去練習，摸索技巧在哪裡。有時師傅懂得做，但未必懂得教人，或說出為甚麼他做到，因為手工有時是慣性。」

阿倫以往透過觀察打金、打銀的師傅工作從中偷師，再回去不斷練習，摸索技巧。（林靄怡）

由皮件上的裝飾，慢慢製作戒指、手鐲、鏈墜等的銀飾，阿倫一直鑽研皮件及銀飾工藝，時間逐漸不夠用，便毅然辭去全職工作。他說，要創作出一件好的手工藝品，由構思到完成，動輒要以年計的時間。

「如果要做一件比較好的作品，可能要一年時間，你去想怎樣做，去設計怎樣做，然後也要視乎你的工藝水平，你想得到，工藝追不到，也做不到你想要的效果。而練工藝的話，十年八載也是一件很普通的事。」

《人生三步曲》戒指盛載人生不同階段感受

以阿倫戴在手上的三隻戒指為例：生命之門、過程、及地獄天使，每隻都盛載著他對人生經歷不同階段的想法及感受，前前後後要三年多時間，才儲齊這套《人生三步曲》。

阿倫戴在手上的《人生三步曲》系列戒指。（林靄怡攝）

慢工出巧匠，但香港生活節奏快，講求效率，想靠手工藝生存，阿倫坦言長期感到困難：「你如何生存？衰一點說，是你自己想辦法，以前我可能去做兼職、繼續教工作坊、或者我要節儉些，吃叉燒飯好了，雙拼都不要，睇餸食飯。」

「其實也經常問自己，為何要這麼辛苦，坦白說又不是賺很多錢，也不是很舒服。正常人是不會揀這些事來做......（答案）都是很喜歡做這件事，決定做這件事直至我完全做不到。」

客人欣賞將作品買下的滿足感大於賺錢多少

既然喜歡，只好全情投入。有客人欣賞，將作品買下來，帶來的滿足及成功感，大於賺錢多寡。但手工藝品的價值，並非人人理解，很多人見到價錢，總覺得賣得貴。阿倫認為，香港市場對手作人不太友善，是源於香港欠缺「文化鋪墊」。

「很多人其實不知道，原來做一件他覺得好看的作品，別人要花上5年、10年才做到；也沒有人告訴他，原來那5年、10年，創作者也是需要食飯的。」

年初開設概念店讓本地手作人免上架費寄賣

親身體會，是理解最直接的方法，阿倫不時辦活動、教體驗班：「你來上堂做過一件作品花上5小時，你全神貫注去做，你會知道為何這作品會值這樣的價錢。你沒有切身體驗，根本不會知道為何要開這個價。」

今年初，他在銅鑼灣開設概念店NovoGuy，也是想大眾多一個渠道親身來接觸不同創作人的手工藝品。本地手作人來寄賣，亦不收上架費。

80後店主阿倫有夢想：可以讓世界看到香港手作人的厲害

「我想人們親身感受到香港手作其實很好、很犀利。我也因為香港製造感到很自豪。如果有一日，可以讓世界看到香港手作人的厲害，都是我其中一個夢想。」

90後銀飾創作人Maiko（左）第一次落手做銀飾，是在阿倫（右）開辦的體驗班。（林靄怡攝）

90後銀飾師中學起接觸銀飾 愈做愈有興趣自創品牌

90後的Maiko是在NovoGuy寄賣的銀飾創作人，中學開始接觸很多不同風格的銀飾，但真正落手做，是在約三年前阿倫教的體驗班。他拿出當時完成的「本雕」，看似簡單，製作也用了至少七八個小時。

「一開始嘗試，每一件事都困難，由很基本的熔金，打成你想要的厚度，切鋸、鑿刻、焊接、打磨，全部都不簡單。要做得好，是要很多時間去熟練這些技術。」

Maiko愈做愈有興趣，作品漸多，身邊朋友看過都說不錯，由最初無意以銀飾創作為事業，到後來心態改變，在元朗租用一間鐵皮屋做工作室，去年5月正式創立品牌Swing Sliver Lab，透過社交平台賣作品。

珍惜作品有人欣賞 Maiko：這種滿足感不是人人有

「我一開始只是想做一件很適合自己玩的事，去到我做的作品，有人欣賞、有人珍惜、有人期待，我覺得這種滿足感不是人人有。我很想珍惜這機會，所以我成立品牌。」

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他製作的銀飾可歸納為印第安風格，但比起傳統的，呈現上偏向寫實、有較多細節刻劃，而作品售價由1000多港元到兩萬多港元不等，客人除了香港人，也有不少台灣人向他訂購銀飾。

不過在創立品牌之初，也有過「零訂單」的時間，Maiko坦言有質疑過自己，也明白客人見不到實物，單單在網上看相片，較難有信心落單。所以NovoGuy的出現，令人在實體店能見到他的作品，對他會更有信心，在開始寄賣後，經社交平台收到的查詢也有明顯增加。

Maiko又提到，在大學修讀的是計量金融，家人期望他畢業後跟兩個哥哥一樣成為專業人士，收入及前景較有保障，所以對他的選擇，有很多質疑，「有段時間我不太夠膽回家，很怕受到家人那些『噓寒問暖』，那些懷疑、不信任，很希望你跟著他們的principle返回『正軌』，那種感覺我很怕。」

面對家人的質疑，Maiko希望以做出成績說服對方。（林靄怡攝）

他認為大學只是探索自己的過程，以往在大機構實習也找不到共鳴，相反製作銀飾帶來滿足感。面對家人的質疑，他就希望以做出成績說服對方，「我不喜歡空口說白話，最好方法就是做些成績給你看，跟你說我在做的事有點成績，my life is okay，我afford到自己生活，覺得他（家人）會慢慢對我愈來愈多信任、愈來愈多支持。」

我不喜歡空口說白話，最好方法就是做些成績給你看，跟你說我在做的事有點成績......希望自己做的作品可成為主流 90後銀飾師Maiko

品牌將踏入一周年，一切漸上軌道，Maiko在銀飾創作上亦有更大的理想：「希望自己做的作品可成為主流。」他認為本地手工藝水平不差，質素足以與世界比肩，奈何很多人總覺得外國的一定比本地的好，很希望透過作品改變這種想法。「希望人們玩印第安銀飾、玩羽毛的，你可以想到很多大品牌，但你也可以想到我，香港也有人很努力在做好這件事。」