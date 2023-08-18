郵輪碼頭｜台客訪港前看新聞　憂慮要久候的士　抵埗後安排算滿意

大郵輪海洋光譜號明（19日）抵港，載有4500名旅客，為港府推出改善交通措施後首次再有大郵輪訪港。今日名勝世界壹號泊岸作為「前哨戰」，現場所見，有多輛旅遊巴、巴士、小巴及的士等候旅客，雖然下船人潮眾多，但大部分乘客可於5分鐘內上車離開。



有來自台灣的旅客表示，看新聞得悉啟德郵輪碼頭要等很久才有的士，本身對此感到憂慮，大致滿意今日安排。有港人則指，知悉政府明日會新設兩條巴士線分別往尖沙咀及觀塘，期望日後恆常化，以疏通人流。



今日名勝世界壹號泊岸作為「前哨戰」，現場所見，有多輛旅遊巴、巴士、小巴及的士等候旅客，下船人潮眾多。（梁鵬威攝）

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「名勝世界壹號」下午3時靠岸，碼頭已有有多輛旅遊巴、巴士、小巴及的士等候旅客，將於明日加起的的兩條巴士線20R及25R的候車牌，已擱在一旁明天備用。至下午約3時半，陸續有旅客衷出碼頭，提着行李箱離開。

有旅客稱指示不清想坐的士去了小巴站

現場有碼頭職員手持告示牌，主要以廣東話指示旅客前往車站乘車，的士站持續有大量的士駛入，大部分旅客等約5分鍾便可離開，不少港人選乘巴士或免費穿梭巴士。不過，亦有不少旅客批評乘車指示不清，指稱原本想坐的車，卻被指往小巴站。港人陳小姐計劃去金鐘，但發現要等一段時間，故向職員尋求更便捷方法，但她認為碼頭安排不錯，「等幾個字都可以接受。」

台灣旅客蔡小姐表示，由於今次第一次坐郵輪來港碼頭，計劃會到旺角那邊旅遊。（梁鵬威攝）

旅客指不清楚碼頭新開了市集

一行九人的台灣旅客，由在港友人帶領下坐穿梭巴士出市區，蔡小姐表示，第一次坐郵輪來港，計劃到旺角旅遊，為如有有地鐵直達會更為方便。杜先生打算留港二至三日，他表示，來港前看到新聞，指要等長時間才有的士，感到憂慮，但知悉港府已採取措施改善，大致滿意現時安排，不過，他稱不清楚碼頭新開了市集，埗出碼頭時也沒有見到。

港人張先生表示，現時的巴士都足以疏通人流，「我等多幾分鐘又有車搭喇。」他續指，自己住元朗，坐巴士到啟德地鐵站，可方便坐屯馬線回家，但他亦同意滿意如日後郵輪來港的次數愈來愈多，可考慮恆常化兩條特別巴士路線20R及25R，以疏通人流。