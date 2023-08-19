郵輪碼頭｜新巴士線客流旺　的士卻「車等人」　司機：下次唔嚟喇

撰文：洪芷菁 鄧康翹
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搭載4,500名旅客的大型郵輪「海洋光譜號」今早（19日）約7時抵達啟德郵輪碼頭，旅客之後陸續登岸。在郵輪碼頭的士站，截至早上8時許也未見人龍，反而長期有逾20架的士等客，「車等人」下，有的士司機大呻等候約一小時仍未能成功載客，笑言「下次唔入嚟喇。」

為應付「海洋光譜號」今次抵港約3,400人會主要利用公共交通前往不同目的地觀光，除原有往港鐵啟德站的22R特別巴士路線（往港鐵啟德站）會繼續營運，今特別為開設20R（往尖沙咀）和25R（往港鐵觀塘站）兩條特別路線，早上所見，往尖沙咀的20R線人流特別多，旅客暫時對巴士服務安排反應正面。

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今早到達郵輪碼頭載客的士繼續可獲派發價值50元石油氣現金券。的士司機謝先生表示，由於碼頭有大量的士「等客」，故等候約一小時仍未成功載客，指接駁巴士「搶哂啲客」，笑言「下次唔入嚟喇，就算話排長龍都唔入嚟啦，嚇怕我，派50（石油氣現金券）都唔入。」

的士司機趙先生則直言是被50元石油氣現金券「氹咗我入嚟」，他指，等了40分鐘仍未有客，他認為乘客數量比想像中「少好多」：「我一定唔會再入嚟。」

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