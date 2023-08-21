Mil Mill喵坊元朗廠房9月底停運　坪輋新廠房延期料年底才製漿

全港唯一的紙包飲品盒回收廠「喵坊Mil Mill」位於元朗的廠房早前不獲科技園續約。「喵坊Mil Mill」今日（21日）在社交平台表示，元朗廠房將於9月底停止運作，並會搬入粉嶺坪輋，新址已獲政府核實可作回收製漿用途，但由於建築成本知增等因素影響進度，預料製漿或要延至年底才可再投入服務，但回收服務並不受影響。



Mil Mill在下午在Facebook專頁宣布，位於元朗工業邨的廠房將於9月底停止運作，現址的經營已進入倒數階段，即將遷入的新廠房位於粉嶺坪輋，該址屬於工業用地，已獲有關政府部門核實可作回收製漿用途，惟由於建築成本倍增及酷熱天氣等種種原因影響新廠房的進度，漿或要延至年底才可再投入服務。

Mil Mill強調，雖然廠房工程延期，並不會影響其回收服務，包括紙包飲品盒回收，並預告在廠房全面投入服務後，將會有「新攪作」，處理另類廢料，呼籲市民留意。

帖文又提到，Mil Mill服務香港、為香港減碳減廢的決心不變，希望市民繼續支持其回收和再生產品，令Mil Mill和香港可共同持續發展。

▼紙包飲品盒回收商喵坊 Mil Mill遭逼遷▼

