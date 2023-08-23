四川採訪手記｜成都名創優品晚上11時未落閘　港夜市應如何借鑒？

撰文：歐陽德浩
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香港夜生活文化，自疫情後一沉不起，雖然港府年初推出「Hello Hong Kong」宣傳活動，希望吸引旅客重返香港。惟半年過去，旅遊業相繼傳出壞消息，例如經統計後發現南下旅客僅得北上港人的一半人次，近日啟德郵輪碼頭又被揭發交通配套不足，以上種種均為政府及業界敲響警號。

反觀四川僅春節假期已接待旅客共5,387萬人次，名列全國第一。記者上周所見，寬窄巷子、東坡印象水街等，多個與夜經濟相關的景點均人頭湧湧，「成都蘭桂坊」相比中環原版更為熱鬧，甚至當地步行街的MINISO名創優品，在晚上11時仍未落閘，本港「不夜城」之名蕩然無存。成都旅遊業的快速復蘇，以及其成功之處，確實值得香港借鑒。

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▼四川都江堰大熊貓基地▼

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春節假期旅客接待人數　四川名列全國第一

港人平時北上較常到深圳或廣州等鄰近城市，或對內陸省份的了解有限。據中國旅遊研究院的數據，今年春節假期旅客接待人數，四川名列全國第一，共接待旅客5,387.59萬人次，不折不扣為旅遊大省。

四川的旅遊資源豐富，國寶大熊貓、三星堆文物、川劇變臉等，均為當地的旅遊名片。四川的歷史人文底蘊亦相當深厚，唐宋多名文學家如李白、杜甫、蘇軾及歐陽修等，分別在四川定居或出生，故杜甫草堂、三蘇祠（蘇洵、蘇軾、蘇轍）等，亦是成都一帶的著名景點。

▼四川省川劇院▼

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成都夜經濟相關的景點平日晚上仍人頭湧湧

記者上周首次赴四川採訪，曾坐船夜遊錦江，亦到成都蘭桂坊、寬窄巷子、春熙路、東坡印象水街等，與夜經濟相關的景點，全部不約而同均人頭湧湧。商店的關門時間亦相當意外，如春熙路步行街名創優品分店平日晚上11時正竟未落閘。反觀香港，銅鑼灣或旺角等旅遊區，不到10時已儼如死城，若旅客急需買梳洗或衛生用品，但又不想到便利店硬食貴價，應當如何購買？

眾多景點之中，記者對夜遊錦江最為印象深刻。登船的東門碼頭被打造成仿古夜市，街上掛滿燈籠、LED燈飾及旗幟，兩旁滿是與傳統工藝相關的露天攤檔，並設有茶檔讓旅客邊品茶，邊欣賞河岸風景。沿途亦有旅客穿上古裝打扮，彷彿跨越千年感受唐宋文化，氣氛濃厚。

平民如「名創優品」的春熙路步行街分店，踏入平日晚上11時正，竟未落閘。（歐陽德浩攝）

▼成都「夜遊錦江」美景一覽▼

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東門碼頭及成都蘭桂坊相連　年輕人舞池揮霍青春活力

至於旅遊體驗方面，香港更是望塵莫及，夜遊錦江的負責人所指的「NPC演員」在開船前，於碼頭敲鑼送別旅客，其後觀光船穿梭橋樑的過程中，岸邊分別演出燈光秀及跳舞表演。最有趣是隨船的NPC演員「李白」，一直在旁介紹沿途的歷史建築，偶爾拿起葫蘆樽喝酒，臨別前更以四川話朗誦「將進酒」作別，模仿得維妙維肖。

相距東門碼頭約數分鐘的路程，便是同樣毗鄰錦江的「成都蘭桂坊」，亦是香港蘭桂坊集團的項目，因此酒吧街的港味十足。惟翻版的氣氛竟勝過中環原版，記者在平日周三晚上約11時到達，仍觀察到大量年輕人在場玩樂，夜場的舞池上更擠滿人群，隨著音樂的韻律跳動。相比下香港「不夜城」之名更蕩然無存。

▼四川成都春熙路、寬窄巷子盛況▼

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成都夜市氣氛濃厚　再現本港「大排檔」

至於其他景點各有特色，仿宋建築而成的東坡印象水街，由拱橋相連，因晚上的燈光夜景及水上表演，近年成為內地的網紅打卡點。「真古跡」寬窄巷子，滿是販賣四川特色小吃、工藝品的攤檔，亦吸引喜茶及星巴克等品牌進駐，平日晚間更被旅客擠得水泄不通，情況就如疫情前的維園年宵市場。

撇開旅遊景點，本港僅夜市文化已遠不及成都，記者周二半夜12時，仍在春熙路一帶遊走，發現馬路旁的空地上，擠滿四川地道小吃的攤檔，旁邊隨意擺放摺枱及摺櫈。雖然位置偏離旅遊區，旅客數量不多，卻吸引附近街坊吃宵夜，這正是香港已逝去的「大排檔」夜市文化。

▼直擊「成都蘭桂坊」▼

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成都旅遊界︰夜經濟是大家對美好生活的一種嚮往與期許

回顧香港，旅遊資源從不缺乏，天星維港遊、中環蘭桂坊或尖沙咀諾士佛臺等，性質與上述成都的景點相近，維港更是全球三大夜景之一。惟記者觀察後有感，香港旅遊資源並無妥善規劃，當地利用碼頭帶動夜市，旅客夜遊錦江後更可直落酒吧街，相反中環碼頭一帶只是建築工地，若步行往蘭桂坊最少15分鐘。

夜遊錦江的負責人便建議香港，可先挖掘文化特色，再推動商業發展。她又分析︰「以前夜經濟都是大家出來吃個夜宵，現在更多是大家對美好生活的一種嚮往與期許。」套用至本港，港人周末北上深圳玩樂，並非簡單以物價水平可一言概括，或是對周末下班後生活的一種追求。

正如中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波早前所指，夜市的「內容」很重要，需含本土特色，並且震驚國際。經過成都的五日採訪後，記者深感香港吸引力下降，已是不爭的事實，並非政府空談「搞活搞旺」夜市，便可輕易解決。

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