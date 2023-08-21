過渡性房屋｜新推搬遷津貼　兩人家庭搬新界/離島可獲近5,500元

目前過渡性房屋項目主要供輪候公屋3年或以上，或有迫切住屋需要人士申請。房屋局周二（22日）起推出「過渡性房屋住戶特別津貼」試驗計劃，幫助住戶應付搬遷所需的開支，料約35,000人受惠。計劃對象是今年6月16日或以後入住過渡性房屋單位的住戶，而已領取津貼的住戶須在該單位居住最少一年；其後再度搬遷則不會獲發放第二次津貼。



據房屋局公布可獲發放的津貼金額表，獲發放的金額視乎住戶同住的家人數目和入住項目的地區而定，新界及離島的特別津貼金額會稍為較高，兩人家庭可領近5,450元；而六人及以上的家庭可領11,550元。



九龍樂善堂過渡性房屋「樂屋」樓高8層共331個單位的過渡性房屋單位。（九龍樂善堂提供圖片）

為協助入住過渡性房屋的住戶搬遷和盡快融入新社區，房屋局早前向扶貧委員會申請由關愛基金撥款8,520萬元，支持為期兩年的「過渡性房屋住戶特別津貼試驗計劃」，料約35,000人受惠。

計劃會在周二（22日）推出，津貼不設用途限制，讓住戶能更靈活和彈性地應付各自需要。計劃對象是今年6月16日或以後入住過渡性房屋單位的住戶，而已領取津貼的住戶須在該單位居住最少一年；其後再度搬遷則不會獲發放第二次津貼。

據房屋局公布可獲發放的津貼金額表，獲發放的金額視乎住戶同住的家人數目和入住項目的地區而定，新界及離島的特別津貼金額會稍為較高，兩人家庭可領近5,450元；而六人及以上的家庭可領11,550元。

住戶辦理接受獲編配過渡性房屋單位手續時，可同時向營運機構提出津貼申請；接獲申請後營運機構會於20個工作天內發放津貼。如獲批津貼的申請人當時仍未遷入項目，則於其正式遷入後的10個工作天內發放。申請表格和詳情可於明日開始向各過渡性房屋項目的營運機構索取或於房屋局網頁下載。