粉錦、新田等四過渡性房屋冀成智慧社區　設創新教室教AI及STEM

四個分別位於粉錦公路、新田、流浮山及天水圍的過渡性房屋項目，獲多個企業支持，將增設創新科技、教育、醫療及緊急支援等範疇的服務，如資助基本家庭電器、設立緊急支援單位供有需要人士入住、提供社區客廳服務、設立創新教室等。供地的新世界發展及參與的各企業稱，相信這個「智慧社區」不止是住戶暫時性的居所，更能強化及裝備住戶的學習或工作技能，讓他們遷出後能持續改善生活。



▼劏房居住環境▼



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新世界四幅用地提供近3000個過渡屋單位

新世界發展轄下四幅用地的過渡性房屋項目，共提供近3,000個單位，分別位於粉錦公路、新田、流浮山及天水圍，並由香港路德會、基督教香港信義會、東華三院及要有光負責營運。

新世界今日（18日）表示，會聯同周大福慈善基金、Microsoft香港、HKT及Pricerite實惠，攜手建立首個過渡性房屋「智慧社區」，在創新科技、教育、醫療及緊急支援等四大範疇，解決基層住屋需要，協助他們向上流動。

周大福慈善基金捐400萬資助一般住戶基本家庭電器

其中周大福慈善基金捐出400萬元，除資助一般住戶的基本家庭電器，也會設立緊急支援單位，並由Pricerite實惠負責單位設計及配置基本傢俬及家居用品。該項服務將由營運機構因應申請者的特殊情況，如遭遇家庭暴力、家庭遭逢巨變、急需住屋的雙老或獨居長者等，按實際需要分配。

周大福慈善基金也會提供社區客廳服務，為基層住戶提供共用空間及多種服務，如育兒友善空間、體驗式學習遊戲等，支援孩子、照顧者、長者等社群不同需要。

Pricerite實惠引入智能購物牆

Pricerite實惠也會在過渡性房屋項目中引入智能購物牆，設置家居用品自助購物點，住戶只需以智能手機掃描購物牆上的貨品QR碼，便可以優惠價在Pricerite 網店購買產品，並享有免費送貨服務。

Microsoft香港及HKT支援創新教室

除提供基本生活配置，Microsoft香港及HKT會在過渡性房屋項目內支援「Innovation Hub」創新教室，目標對象包括兒童、在職青年及長者住戶等。

其中Microsoft香港會捐贈翻新手提及變形平板電腦，並夥拍教學團體為住戶度身訂造STEM、人工智能（AI）等課程。而HKT亦會設置eye AI 互動機械人、提供HKT education創意科技工作坊和Now TV STEM 學習組合，以電子書、編程（Coding）教育及體感互動遊戲等，加上以STEM為題的教學節目，加深兒童對STEM及不同範疇知識的興趣。

此外，HKT會於四個過渡性房屋項目加入電訊、醫療及教育服務，當中包括免費為緊急支援單位提供網上行1000M 家居寬頻及Wi-Fi服務、DrGo遙距視像診症及即日處方藥物派送服務，冀以科技協助有需要住戶。

新世界與各企業稱，相信「智慧社區」不止是住戶暫時性的居所，更能強化及裝備住戶的學習或工作技能，讓他們遷出後能持續改善生活。

▼3月24日 社協第二個過渡性房屋「喜盈」接受申請▼

