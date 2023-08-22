曾擁30夾公仔店東主　指食環署誤解其店需停業招損失　索償3千萬

高院去年頒下判辭，指夾公仔機並不符《公眾娛樂場所條例》中「娛樂」的定義，不屬受條例規管的「公眾娛樂場所」，故在疫情期間亦可繼續經營。一名聲稱曾在港擁有約30間夾公仔機店的商人今（22日）入稟高等法院，指由於食環署錯誤理解娛樂場所牌照的適用範圍，導致其多間店舖被迫停業並先後倒閉，就店舖停業期間租金、雜費和收入損失等，向食環署索償3000萬元及要求道歉。



原告秦淮，被告為食物環境環生署。

高等法院去年在一宗涉及夾公仔店的上訴中，裁定這類店並不屬娛樂場所。（資料圖片）

原告有為其店申請娛樂場所牌照

入稟狀指，原告自2018年開始在香港投資經營夾公仔店業務，高峰時期全港約有30間分店。由於食環署明確要求有關業務必須領有娛樂場所牌照，否則即屬違法。原告因而為名下所有夾公仔店申請臨時娛樂場所牌照，並為達到申請牌照的通風、防火等指標，大大增加了投入成本。

疫情期間停業9月但仍需支付租金

2020年至 2022 年期間，基於政府的599F防疫條例，原告須將其店舖停業約9個月，期間仍需繳付租金及相關開支，招致巨大損失。其後，原告的大量店舖因欠租而被業主入稟興訴，並遭法庭封舖甚至被迫倒閉。

去年高院裁定夾公仔店非娛樂場所

然而高等法院於 2022 年8 月就一宗夾公仔機店案的裁決，指夾公仔店並不符合娛樂場所定義，無需領有相關牌照亦可經營。原告認為即是其店舖在疫情期間，應不被勒令停業。原告指因食環署一直錯誤理解娛樂場所牌照的適用範圍，把屬於零售行業的公仔機店錯誤地歸類於其中，導致原告店舖被迫停業及倒閉，血本無歸。

追討店舖查封拍等損失3千萬元

原告又稱自2023年初開始，他多次發電郵向食環署投訴，但一直未獲回應，因而決定入稟向食環署索償3000萬元，包括停業期間租金和雜費、收入損失、店舖倒閉和設備被查封拍賣的損失等。

案件編號：HCA 1328/ 2023