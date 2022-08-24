夾公仔機被指未領牌照　官指未符娛樂定義　不受相關場所條例規管

旺角信和中心的兩間夾公仔機店，前年遭食環署票控在未領公眾娛樂場所牌照下經營，案件在裁判法院審理時，裁判官認為這類店毋須領取牌照，裁定店主罪名不成立，亦不受防疫令規限，疫情期間可繼續經營。律政司不服裁決提上訴。法官今（24日）頒下判辭，認為夾公仔機並不符《公眾娛樂場所條例》中「娛樂」的定義，亦不屬讓公眾入場的任何娛樂，故裁定夾公仔店舖應不屬受《公眾娛樂場所條例》規管的「公眾娛樂場所」。



兩間夾公仔店由涉案被告Claw Boss Limited經營，案發時位於旺角信和中心M樓及2樓，共有32部夾公仔機。

答辯公司Claw Boss Limited的負責人(白衣)亦有到庭聽審。(朱棨新攝)

以案件呈述方式徵詢法官意見

法官指，據《公眾娛樂場所條例》，「娛樂」包括音樂會、歌劇、芭蕾舞、舞台表演或其他音樂、戲劇或劇場方面的娛樂、電影放映或激光投影放映、馬戲表演、演講或故事講說等。律政司認為原審裁判官法律觀點犯錯，指「其他為遊樂而設計的機械裝置」，不應被賦予狹義而歸類，錯誤地裁定夾公仔機並不符合該定義，故以案件呈述方式，就案中所涉法律觀點，向法官徵詢意見

夾公仔機不屬機動遊戲或娛樂項目

法官認為，《公眾娛樂場所條例》在1994年修訂後，其唯一的差別就是以「遊樂」取代「娛樂」，故沒有充分基礎支持修訂後擴寬了法例的定義，按同類法律原則 ，條文的：「或其他為遊樂而設計的機械裝置」，應是指與《機動遊戲機（安全）條例》（第449章）所指的機動遊戲，或同類的機械裝置，故認為涉案的夾公仔機，並不符合附件所指的機械裝置定義，亦不屬《公眾娛樂場所條例》第2條中的「娛樂」項目。

不符娛樂定義亦不受相關場所規管

至於夾公仔機店是否受《公眾娛樂場所條例》的「公眾娛樂場所」規管，原審裁判官在裁決稱這類店舖沒有門或閘，沒有人流進出管制，亦不需要購票入場，故未能肯定是否受條例規管的場所。

法官在判辭指，夾公仔機既未能符合條文中「娛樂」的定義，這類店亦應不受《公眾娛樂場所條例》規管，原審法官裁定這類機器不符「娛樂」的定義，卻又不肯定是否應受規管，屬法律上犯錯，並重申涉案的夾公仔店，並不屬這條例所規管的「公眾娛樂場所」。

案件編號：HCMA 503/2021