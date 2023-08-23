浸大學者奪文學藝術新秀獎　貼地寫詩講日常故事

中學那些年一位男孩曾為追女仔，參加徵文比賽搏注意，雖未能贏得「女神」歸，卻贏得冠軍獎項，對文學萌生興趣，投身文學世界，該位男孩是浸大中國語言文學系助理教授曾繁裕，他於今屆香港藝術發展獎中奪得文學藝術新秀獎。



曾繁裕於中學時展現文學天份，一路走來卻非一帆風順，大學未能入讀心儀的中文系，只能無奈選讀商科，但無阻他對文學的熱情，學業以外依然努力筆耕，屢敗屢試調整創作格線，作品由曾被至親批評離地，轉化為寫實路線，將生活與文學融合，一首《又一城麥當勞坐著的肥仔》的詩，以地道方式帶出社會階層差距的問題。



曾繁裕回想起當初「入局」文學世界的經歷，稱「對一件事源起來自於，發覺自己有能力做一件事，多過你鍾意做」。（鄧穎欣攝）

35歲的曾繁裕身兼多職，除任職浸大助理教授，亦是《字花》編輯及作者。對於是次獲獎，曾繁裕笑言「無咩好大好特別感受」，稱獲獎不會對事業上有好大幫助，不過可以令家人知道自己所堅持的事情，是有意義和價值。他，獲獎或許會使自己的作品有「加乘作用」，讓更多人欣賞，藉此傳遞想表達的訊息。他認為寫作需要放下功利之心才得以持續發展，不要想像「好多人睇，好多人擁戴」。

文學與現實生活融合 麥當勞肥仔帶出階層差距

曾繁裕不少作品將文學與現實生活融合，呈現社會上的問題，讓讀者「停一停，諗一諗」。他分享其中一個用字淺白作品—在〈又一城麥當勞坐著的肥仔〉靈感，是來自有一日坐在麥當勞工作，留意到一個小二肥仔，與同坐陌生家庭對話的故事。

肥仔透露自己在廚房內沖涼，兩名富有的小孩笑指「你廚房一定好大啦」，頓時令曾繁裕感到小孩「何不食肉糜」。他解釋作品想表達出成年人與小朋友的視覺、社會階層之間的差距，衍詞用字雖簡單，「都會俾到人睇到啲嘢」。

曾繁裕2022年推出的新書《三》中，最後一篇散文〈跋〉亦是講述一個被歧視的同學故事，他指是眾多作品中義意最大，主角已經自殺輕生，死後追思會只有親友到場，其父親向另一同班同學稱「我個仔真係無咩朋友」。曾繁裕得知後，有感而發寫下〈跋〉。

曾繁裕2022年推出的新書《三》中，最後一篇散文〈跋〉亦是講述一個被歧視的同學故事，他指是眾多作品中義意最大。（鄧穎欣攝）

首部作品被公公批評：都唔知你噏乜，你要寫啲人明㗎嘛

曾繁裕亦提及，首部作品《日日》是在2010年大三到南京大學做交換生時，用空閒時間以一個月創作。他笑言自己有「中二病」，喜歡看哲學書，特別是德國哲學家康德，又會看克格爾及尼釆等作品，曾創作哲學作品，發掘世界通則，解決上所有問題。他又指，《日日》同是將他們的觀點融入小說內，惟其公公則指「都唔知你噏乜，你要寫啲人明㗎嘛」。

曾繁裕自言是偏向理性作家，經過公公「教訓」後，嘗試融貫感情在作品內，調整路線寫簡單愛情小說。後來另一作品＜牛雜佬的而立之年＞，他將現實事物放進故事，讓朋友感到與其他作品不一樣，「指睇落去溫暖啲」。同時令他發現，將生活片段及貼地畫面寫詩，其是一件有趣的事，現時努力平衡理性及感性之間，灌注多點感情。

曾繁裕回想當初「入局」文學世界的經歷，「對一件事源起，來自於發覺自己有能力做一件事，多過你鍾意做」。曾繁裕中學時期成績非常差，中二幾乎要留班，會考成績唯獨中文科表現突出，成績考獲A，令他發掘自己的中文能力。

中學時期「追女仔」的經歷，更激發他的創作潛能。曾繁裕猶記得中四起暗戀鄰班的女同學，對方成績名列前茅，為拉近雙方學業距離，他發憤讀書，終如願以償，與意中人一同原校升讀中六。不過礙於他害羞，即使二人同班，亦未有交流，他為博取對方注意，參加報章全港徵文比賽，雖然贏得冠軍，但未能贏得「女神」歸，女方經已與其他人拍拖。

「女神」夢碎，他對文學卻產生興趣，中六時修讀中國文學，不斷寫作抒發感受，對文學「愈踩愈深，泥足深陷」。他原本心儀浸大中文，但未能憑高考成績入讀，只能選擇工商管理。他直言，「由始至終麻麻哋商科」，大學期間並未有放棄文學，透過閱讀和寫作自行摸索，亦有參與大學文學界比賽，獲得過散文組獎項。他學士畢業後到城大攻讀文學碩士，再赴英國修讀文學博士。

香港報紙文化式微 作家單靠文字不能維生

曾繁裕在文學旅途非一帆風順，他曾在內地中山大學「打滾」數年，一直尋找文學相關工作不果，後來回流香港後有幸在浸大覓得教席，傳承文學系創作傳統。

至於能否全職成為作家，曾繁裕認為，報紙文化式微，香港作家難單靠寫作維生，絕大部分人需要正職支撐生活開支，作家的正職亦多元，如有老師、醫生、消防員等。

無懼文學被ChatGPT取代 「人寫返人，一定有親切質感」

最近大熱的ChatGPT能夠創作文學作品，曾繁裕表示，人工智能確能達到指令要求，不過值得反思生成的作品，是否是人類想要的作品。他深信人類追求真實，「人寫返人，一定有親切質感」，人工智能的作品難以替代，「一定大打折扣」。