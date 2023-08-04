2023香港書展隨筆「在飲食文學中尋找香港味道」分享會｜何故專欄

2023香港書展圓滿結束，感謝大家支持今年新作《回憶中的香港味道2》！



今年香港書展已是第33屆，7月19日至25日舉行，為期七天。今年以「童來悅讀少年時」為題，重點推廣「兒童及青少年文學」。《回憶中的香港味道》系列雖然是「飲食文學」，但兩冊中各有個別短篇以兒童及青少年為主角，某程度上，也算是符合今年的主題啊！



圖片來源：何故

今年香港書展，可以在三個攤位找到我的四本新舊作品，兩冊《回憶中的香港味道》，連同台版《打邊爐》，主力在「一代匯集」發售。介紹10位「新新浪潮香港導演」的舊作《淘不盡的風流人物》，今年繼續在「三聯書店」特價發售，而在「台灣圖書出版事業協會」，台版《打邊爐》也佔一席位。

香港書展對我的重要意義之一，就是可以和新舊朋友團聚！今年我就跟同樣有新書出版的STEM Sir、陳某、潘紹聰、盧覓雪、金鈴、嘉盈、天航等友好久別重逢，還有來自桌遊界的友好們。在天航的提議下，我跟黃獎和馬龍，一同為方舒眉前輩慶祝生日，並且由天航兒子Hugo領唱生日歌，這是今年書展的其中一段愉快插曲。

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香港書展對我的另一重要意義，乃是參與新書分享會，個人認為作者分享會乃是香港書展的靈魂所在！遺憾今年抽不到分享會的時段，卻有幸為好友倪學專家王錚的「細看《千面倪匡》─書迷分享會」擔任主持。

當年是透過「香港小說會」而認識王錚，他是「倪學七怪」的上海代表，倪匡大師跟他特別投緣，讓他可以直接登門拜訪，近距離跟大師交談接觸，故此擁有大量第一手資料，實在令廣大讀者（包括我）非常羨慕。王錚在今年書展首賣的新作《千面倪匡》，副題「倪匡作品封面賞析及版本初考」，分為【科】、【幻】、【情】和【俠】四冊，絕對是研究倪學的重要專書。

在是次分享會中，王錚分享如何從小讀者變成倪學專家，如何輾轉跟倪匡大師成為莫逆之交，如何寫出多本研究倪匡的著作，包括活動的重點《千面倪匡》。其實，我和王錚也有一段「書展奇緣」，在2013年「衛斯理50週年」，《倪學》新書在書展推出時，購得首100本的讀者可獲倪匡大師的「給讀者的信」，當中1封是大師的真跡，其餘99封則是複製本，王錚託我購買時，我竟然為他抽中了大師的親筆信！這封極其寶貴的信函，現在是他的珍藏之一！到了答問環節，書迷們踴躍發問，王錚逐一精彩回答。有趣的是，參與者中竟然有前《明報》的植字師傅，他也曾經看過大師的真跡。人與人的緣分，果然是非常微妙！

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香港書展對我最重大的意義，正是年度新書簽名會，今年繼續在「一代匯集」的攤位裡舉行，雖然是《回憶中的香港味道2》的新書簽名會，我亦為舊作《回憶中的香港味道》和《打邊爐》簽名，故此整體銷情比預期中的更理想。感謝香港的讀者及親友，包括大學宿舍的樓友、教會的傳道人、團契的弟兄姊妹（加上他們的子女）、影視、電台及傳媒的前輩和友好，更要感謝來自內地、澳門、台灣和日本的友好們！今年書展另一段愉快插曲，竟然有讀者帶同我有份參演的《哪一天我們會飛》DVD封套給我簽名，當時的心情實在難以言喻。

今年香港書展，雖然美中不足，但是《回憶中的香港味道2》的宣傳活動只是剛剛開始！

《回憶中的香港味道2》已在香港閱讀城上架，連同《回憶中的香港味道》，歡迎老師和同學們免費試閱！

《回憶中的香港味道2》的第一場新書分享會，將會在8月12日（星期六），於尖沙咀文化中心Lemna of The Alchemist舉行！

是次分享會的主題是「在飲食文學中尋找香港味道」，我除了分享創作《回憶中的香港味道》系列過程中的趣事，還會連同「程尋香港」創辦人溫佐治，和讀者們一同尋找獨特的「香港味道」。

分享會後設有簽名會，現場可以特價購買《回憶中的香港味道》和《回憶中的香港味道2》。有興趣的朋友，請盡快報名吧！

《回憶中的香港味道2》新書分享會

《回憶中的香港味道2》試閱

《回憶中的香港味道》試閱

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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