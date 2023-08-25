麥美娟指黃帽塗鴉易令人聯想港獨黑暴　若業主不覺得可不用處理

半山「輝煌快餐店」門外存在至少近20年的「黃帽工人吃麵」壁畫，因「內容或會令人聯想到黑暴或港獨」，中西區民政處提醒法團及餐廳負責人後，獲同意及委託清除，民政處遂安排承辦商本月6日清除。



民政及青年事務局局長麥美娟今日（25日）出席公開活動後被問到，該幅塗鴉是否涉及令人聯想鼓吹港獨或黑暴而需要清除時，回應稱民政處同大家一樣、「用一般人感覺」審視該畫作，認為「好易容令人聯想到黑暴及港獨」，因此提醒佔用人或業主可如何處理。麥美娟稱，民政處非執法部門，僅作「善意提醒」，並稱倘佔用人或業主覺得不會引起有關聯想，可不用處理。



民政及青年事務局局長麥美娟8月25日被問到涉事塗鴉是否涉及令人聯想鼓吹港獨或黑暴而需要清除時，回應稱民政處同大家一樣、「用一般人感覺」審視該畫作，認為「好易容令人聯想到黑暴及港獨」。（余俊亮攝）

麥美娟回應「黃帽工人」塗鴉被清理事件，她指向中西區民政處了解後，該區過去長時間收到許多居民及地區人士反映，指看到一些圖畫令人聯想港獨及黑暴，當民政處同事發現後，若塗鴉在公眾地方會安排清理，若在私人地方會通知業主或佔用人，由對方決定，如果有關業主想委託民政處協助，處方亦會協助。

麥美娟稱民政處僅作「善意提醒」：我哋並非執法部門

被問及「聯想到黑暴」準則，麥美娟稱「我哋並非執法部門」，民政處僅作「善意提醒」，而地區專員以一般市民感覺會令人聯想，就會去處理。她強調，倘業主覺得不會引起有關聯想，則不用處理。

重申事件與扼殺創作自由無關

麥美娟強調，民政處鼓勵地區多元發展，並重申事件與「扼殺創作自由無關」，會交由同事及業主決定，倘覺得不需要處理，可以不處理。