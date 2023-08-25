猴痘｜增兩宗本地個案　曾外遊但只在港有高風險接觸　累計38宗

衞生署衞生防護中心今日（25日）公布，正調查兩宗猴痘確診個案，當中包括一名過往健康良好的32歲外籍男病人，其在8月9日抵港，並在周三出現淋巴結腫痛、發燒、發冷、局部皮膚潰瘍、頭痛及肌肉痛，同日到廣華醫院求診並入院接受治療。



另一名確診病人則為過往健康良好的25歲男病人。他自8月17日開始出現皮疹，並於8月18日出現局部皮膚潰瘍。其在四日後才到衞生署油麻地男性社會衞生科診所求診。病人現時已入住瑪嘉烈醫院，情況穩定。翻查資料，香港自去年9月起，累計38宗確診個案。



美國疾病控制和預防中心在1971年公布的照片，顯示利比利亞一名女孩的手及腿部出現猴痘。（Getty Images）

猴痘近日確診數字持續增加，衞生防護中心今日（25日）表示，再多兩人確診猴痘。首宗個案涉及一名過往健康良好的32歲外籍男病人。其非港人，未有接種猴痘疫苗。他於8月9日抵港，並在本周三（23日）開始出現淋巴結腫痛、發燒、發冷、局部皮膚潰瘍、頭痛及肌肉痛，同日到廣華醫院求診並入院接受治療，現時情況穩定。

另一宗個案涉及一名過往健康良好的25歲男病人，其為港人，已打兩針猴痘疫苗。他自8月17日開始出現皮疹，並於翌日出現局部皮膚潰瘍。他於四日後到衞生署油麻地男性社會衞生科診所求診。病人現時已入住瑪嘉烈醫院，情況穩定。

初步調查顯示，兩宗個案雖分別在潛伏期內外遊，前者曾到訪泰國及土耳其，而後者則曾到訪台灣，惟根據病人提供的資料，他於潛伏期內只曾在香港有高風險接觸，故暫列可能本地個案。

中心暫未發現兩宗新增個案有流行病學關連，亦未有發現他們與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連。中心正就個案進行流行病學調查，包括接觸者追蹤和調查感染源頭。中心會將個案通報世界衞生組織。