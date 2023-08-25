3男私了陳子遷被加監　官稱若讉責破壞行為是挑釁　屬顛倒是非

律師陳子遷於2020年七一路經銅鑼灣時，譴責示威者是「黑暴」後遭圍毆「私了」。3名男子暴動及有意圖傷人等罪成，原被判囚19至34個月。上訴庭早前批准律政司的覆核申請，加監至37至61個月，法官今（25日）頒判辭解釋理據，有被告聲稱當時受到挑釁才一時衝動犯案，上訴庭強調事主見到示威者破壞店舖才作出譴責，若此構成「挑釁」，明顯是強詞奪理，顛倒是非曲直。



3名被告：唐健帮（33歲）、譽韋崙（27歲）及鄭學洺（25歲），他們同被控有意圖傷人罪，唐另被控暴動罪，其餘兩人則被控非法集結罪，3人被加監17至27個月不等，其中唐在原審時被判入獄34個月，現加刑至61個月；譽和鄭原分別被囚25及19個月，現遭改判至42及37個月。

陳子遷遇襲後，網上出現陳遇襲的片段。(詳看以下截圖)

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指原審官忽略案件的嚴重性

上訴庭在判辭指，本案的襲擊嚴重，孤身一人的事主被最少18名示威者，用硬物及雨傘襲擊其頭部。即使事主逃跑和跌倒，仍被襲擊，有途人試圖出手阻止亦不果。事主被襲擊多處裂傷，最終需留院4日。惟原審法官或因事主的傷勢非極為嚴重，忽略案件的嚴重性。

唐稱受挑釁才犯案

被告唐健帮聲稱受到挑釁才犯案，上訴庭指案情顯示事主見到示威者破壞商店，才作出譴責，之後已離開現場。若示威者違法時受市民譴責，這譴責亦構成「挑釁」，說法屬強詞奪理，顛倒是非曲直。 考慮原審判刑明顯不足，因此將刑期上調。

案件編號：CAAR13/2022