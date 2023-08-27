「黃帽工人」壁畫｜鄧炳強：政府反映市民關注　管理人同意移除

保安局局長鄧炳強今日（27日 ）赴越南及新加坡展開拜訪，就近日上環一幅逾十年歷史的「黃帽工人吃麵」壁畫被指涉違《香港國安法》遭移除，鄧炳強重申，政府接獲市民關注，「我哋就話返畀管理人聽，佢哋同意移除。」



對於「國殤之柱」創作者高志活曾去信保安局，求證來港是否會被警方國安處拘捕，鄧炳強稱作作評論，但指出「如果有人寫信畀我，例如一啲賊問『我係咪被通緝呀？我嚟你會唔會拉我呀？』我係唔會答架，我唔會話畀個賊聽我拉你架嘛。」



鄧炳強讉責美國企圖「妖魔化」港府維護國家安全的行動。（資料圖片/張浩維攝）

鄧炳強在離港前會見傳媒，就上環半山「輝煌快餐店」外逾十多年的「黃帽工人吃麵」壁畫被指涉嫌違反《香港國安法》遭移除，被問到壁畫有何違法元素及警方是否參與時，鄧炳強表示，民青局局長麥美娟日前已回應事件，他重申政府有向相關人士解釋，有市民就壁晝提出關注，「我哋就話返畀管理人聽，佢哋同意移除。」

有指高志活入境會被捕 「我唔會話畀個賊聽我拉你架嘛」

早前有報道引述消息指，當「國殤之柱」創作者高志活來港，會被警方國安處拘捕，高志活亦就此去信保安局查證。鄧炳強表示，對任何人是否採取拘捕行動，是基於事實、證據、法律，他不評論個別案件，「如果有人寫信畀我，例如一啲賊問『我係咪被通緝呀？我嚟你會唔會拉我呀？』我係唔會答架，我唔會話畀個賊聽我拉你架嘛。」他又指，警方檢取國殤之柱取證，當相關案件完結後，會按一貫程序證理。

他續指，有個別情況會將被通輯人士公開，例如涉違《香港國安法》的羅冠聰、許智峯等八人，「目的希望公眾人士畀資料我哋，同埋提出縣紅，亦要畀市民知道佢哋被通輯，唔好接觸，要防備，如果協助佢哋有機會違反相關法例。」

「國殤之柱」創作者高志活曾去信保安局查證，來港是否會被拘捕。

讉責美國企圖「妖魔化」維護國家安全行動

對於美國國務院日前讉責港府「持續騷擾」八名通緝人士的家人，鄧炳強反駁指，美國企圖「妖魔化」執法門維護國家安全的行動，要予以讉責，他指任何文明社會都會維護國安，美國有超過20條相法例，「點解你（美國）可以維護國家安全，但香港做就要受抨擊？」，強他調《基本法》及《國安法》都保障港人的自由。