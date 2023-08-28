勞工處展開為期兩周特別巡查　違例會發停工通知、提出檢控

勞工處今日（28日）展開為期兩周特別巡查行動，針對近日致命及嚴重工作意外涉及工人從高處墮下及觸電等高危工序，勞工處職業安全主任在行動期間會特別留意有關工序，並監察持責者有否提供相關工序的安全工作系統。若發現有違例情況，會嚴厲執法，包括發出「暫時停工通知書」及「敦促改善通知書」，以及提出檢控，而不會給予警告。



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勞工處表示，今日展開為期兩周特別巡查行動，針對建築地盤的高危工序，如高處工作和電力工作等，以遏止不安全作業。

勞工處發言人指，處方度關注近日建造業界接連發生的多宗致命及嚴重工作意外，對於意外中有工友（甚或僱主）身故及受傷深表難過，會嚴肅跟進每宗工作意外，並作出深入調查，以確定意外成因及查找有關持責者的法律責任。若調查發現有違反職業安全及健康（職安健）法例的規定，定會依法處理。

勞工處表示，今日展開為期兩周特別巡查行動，針對建築地盤的高危工序，如高處工作和電力工作等，以遏止不安全作業。（勞福局FB圖片）

針對近日致命及嚴重工作意外涉及工人從高處墮下及觸電等高危工序，在行動期間，勞工處職業安全主任會特別留意有關工序，並監察持責者有否提供相關工序的安全工作系統。若發現有違例情況，會嚴厲執法，包括發出「暫時停工通知書」及「敦促改善通知書」，以及提出檢控，而不會給予警告。

勞工處提醒承建商及僱主在開工前應妥善評估工作中可能出現的危害，制訂安全施工方案，以及採取合適的安全措施和程序。僱員亦須與其僱主合作，遵守所有安全措施及適當使用所提供的個人防護裝備。

發言人重申，維護建築工人的職安健，是勞工處其中一項重點工作。處方未來會繼續進行突擊巡查行動，若發現有違反職安健法例的規定，定會依法處理。